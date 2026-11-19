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El Tottenham y el Liverpool siguen de cerca a Gustavo Varela, revelación del Monza, tras su explosivo inicio de temporada en la Serie A. El delantero portugués de 21 años se ha convertido rápidamente en uno de los talentos más codiciados de Europa y su precio ya se sitúa en 40 millones de euros de cara al mercado de enero.

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Los grandes de la Premier League entran en la puja

El Tottenham y el Liverpool se perfilan como firmes candidatos para fichar a Varela, la revelación del Monza . Los dos clubes de la Premier League siguen de cerca al delantero de 21 años tras su explosivo comienzo en la máxima categoría italiana. Según Il Corriere dello Sport, el Tottenham ya ha preguntado oficialmente por la disponibilidad del delantero portugués.

Mientras tanto, el Liverpool envía regularmente ojeadores a los partidos del Monza para evaluar su rápido desarrollo físico y técnico. Su interés activo añade un nuevo factor a una intensa puja entre clubes europeos. Hasta ahora, la Juventus era considerada la principal aspirante a fichar al cotizado atacante de cara al próximo mercado de enero.

La revelación goleadora de la Serie A

Varela ha sido una auténtica revelación desde que llegó en verano procedente del Benfica por el módico precio de 2,5 millones de euros. Se ha adaptado rápidamente a su nuevo entorno y se ha consolidado como el rematador más letal de Italia. El joven delantero suma nueve goles en sus primeros diez partidos de la Serie A esta temporada. Esta extraordinaria racha lo ha catapultado a lo más alto de la tabla de goleadores de la liga.

Sus grandes actuaciones con el club tampoco han pasado desapercibidas en el panorama internacional. El delantero recibió recientemente su merecida primera convocatoria con la selección absoluta de Portugal, lo que ha aumentado aún más su proyección mundial.

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El Benfica conserva una cláusula contractual clave

La creciente puja por Varela va mucho más allá del Tottenham, el Liverpool y la Juventus. Arsenal, Brentford y Sunderland también han sondeado un posible fichaje, al igual que el Nápoles, aspirante de la Serie A.

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Cualquier traspaso requerirá una negociación cuidadosa en relación con su antiguo club. Aunque el Benfica no dispone de una opción directa para volver a fichar al joven delantero, sí conserva el derecho a percibir el 20 % de un futuro traspaso.

Además, el club portugués tiene el derecho contractual de igualar cualquier oferta oficial que reciba el Monza. Este detalle podría influir decisivamente en el destino del cotizado delantero durante su carrera.

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El Monza fija un precio elevado

El Monza es muy consciente del extraordinario talento ofensivo con el que cuenta y está dispuesto a exigir una cifra elevada. Varias fuentes indican que el club ha fijado en 40 millones de euros el precio de su estrella.

El próximo mercado de enero promete intensas negociaciones entre directivas por el joven atacante. Hasta que se cierre un acuerdo, Varela seguirá centrado en prolongar sobre el terreno de juego su notable racha goleadora.