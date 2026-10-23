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James Maddison, centrocampista del Tottenham Hotspur, es seria duda para la crucial visita al Chelsea de este sábado en la Premier League tras su espectacular regreso con gol ante el Coventry City. El entrenador Roberto De Zerbi ha admitido que no quiere correr riesgos con el jugador de 29 años, dado el elevado número de lesionados en la plantilla.

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Maddison, duda para la visita al Chelsea

Maddison se perdió sesiones de entrenamiento cruciales esta semana tras su reciente regreso a la competición. El jugador de 29 años celebró su primera titularidad en 536 días abriendo el marcador en la alentadora victoria en casa por 3-1 ante el Coventry City del lunes. Ese resultado dio por fin al Tottenham su primera victoria liguera de la temporada.

Sin embargo, el mediapunta inglés no participó en los entrenamientos del equipo durante los tres días posteriores al partido. De Zerbi debe decidir ahora si se arriesga a alinear a su centrocampista estrella en Stamford Bridge.

De Zerbi, prudente ante el riesgo de lesiones

De Zerbi se muestra comprensiblemente cauto ante la posibilidad de apresurar el regreso de Maddison a la exigente competición de la Premier League. El entrenador del Tottenham destacó el creciente desgaste físico de los jugadores en toda la liga.

«En los tres primeros días, Maddison no entrenó con nosotros», declaró De Zerbi en una rueda de prensa el viernes. «No sé si está listo para mañana. No quiero correr riesgos porque, si analizas este periodo en el fútbol, ves muchas lesiones, no solo en el Tottenham».

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El Tottenham recupera efectivos

Pese a la preocupación por Maddison, el Tottenham ha recibido un impulso oportuno con varios jugadores de nuevo disponibles. Pedro Porro, Andy Robertson y Omar Marmoush están listos para jugar. De Zerbi explicó las opciones tácticas de las que dispone antes del importante encuentro.

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«También podemos jugar con Mathys Tel, con Omar Marmoush por dentro, con (Conor) Gallagher», añadió. «Tenemos más opciones teniendo en cuenta que Pedro Porro puede jugar. Tenemos suerte porque contamos con muchas alternativas en la misma posición. Tenemos que encontrar lo mejor para él y lo mejor para nosotros».

El Tottenham afronta un pésimo historial a domicilio

El Tottenham sigue teniendo bajas importantes de cara al fin de semana. El extremo Savio, el centrocampista Lucas Bergvall y el lateral izquierdo Destiny Udogie continúan de baja, mientras que la participación de Dejan Kulusevski es incierta tras su reciente regreso después de 526 días de ausencia.

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La clasificación actual de la Premier League pone de relieve la importancia del partido del sábado. El Tottenham, decimosexto, visita a un Chelsea que ocupa la cuarta plaza y busca su séptima victoria liguera consecutiva ante su rival londinense.

Los antecedentes juegan claramente en contra del equipo de De Zerbi en el oeste de Londres. El Tottenham solo ha ganado una vez en sus últimas 41 visitas a Stamford Bridge en todas las competiciones, lo que plantea un enorme desafío para la plantilla.