El torneo Apertura de la Primera División cambia fecha de inicio

Esto se debe al aplazo de las fases de reapertura económica que maneja el Gobierno de El Salvador.



El torneo Apertura 2020 estaba previsto para iniciar el próximo 5 de septiembre, pero se ha movido para 15 días después, es decir, el 20 de ese mismo mes, debido a que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no ha dado fecha para que sigan en marcha las fases de reapertura económica, donde también se incluyen otras actividades.



“Las pretemporadas iniciarían entre el 20 y 25 de agosto. Pero si volviera a haber un retraso en la apertura de la economía, tendríamos que hacer una nueva planificación. Las fechas que se tenían programadas para 5 y 12 de septiembre las pasaríamos a jugar a mitad de semana, tras iniciada la competencia”, dijo Samuel Gálvez, presidente de la Primera División.



“Nosotros estamos dependiendo de que lo digan INDES y las autoridades de salud. Pero si hubiera un retraso más de 15 días, a lo mejor ya no podríamos usar este formato de tres grupos de cuatro equipos cada uno y quizá ya no podríamos terminar en diciembre. Esa primera fase de este nuevo formato solo es para ubicar a los equipos en el grupo A y B de la siguiente fase”, agregó el también dirigente de Municipal Limeño.