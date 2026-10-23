El Al-Hilal afronta una prueba de máxima exigencia ante el Al-Qadisiyah, la noche del viernes, en un enfrentamiento cuyos detalles podrían desempeñar un papel importante en la lucha por el liderato de la Liga Profesional Saudí Roshn. Sin embargo, el italiano Simone Inzaghi dispone de una carta adicional que podría ofrecerle soluciones diferentes: el regreso de su capitán Salem Al-Dawsari a sus planes tras una larga ausencia por lesión.

Según publicó el diario "Al-Riyadiah", Salem regresó a la convocatoria del Al-Hilal en el pasado duelo ante el Al-Hazm, después de superar las lesiones de rodilla y de la articulación del pie, para aparecer nuevamente con el equipo tras un periodo alejado de los terrenos de juego. Y pese a que su participación se limitó a los últimos minutos del encuentro, su regreso representa un paso importante en el camino hacia la recuperación de su plena disponibilidad.

El regreso del "Tornado" abre la puerta a una pregunta importante antes del duelo ante el Al-Qadisiyah: ¿sorprenderá Inzaghi a su rival con la inclusión de Salem en el once titular, o seguirá tratándolo con cautela y le concederá minutos adicionales de forma gradual? Hasta el momento, no existe ninguna información confirmada por el diario "Al-Riyadiah" que indique que se haya resuelto la decisión de alinearlo desde el inicio ante el Al-Qadisiyah.

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Salem posee una gran experiencia en los duelos decisivos, y su capacidad para moverse entre líneas, crear ocasiones y penetrar en el área le otorga al Al-Hilal una opción ofensiva diferente, especialmente en los partidos que requieren soluciones individuales para romper la organización defensiva del rival. No obstante, alinearlo como titular tras el regreso de una larga lesión sigue siendo una decisión ligada a la valoración que haga el cuerpo técnico sobre su estado físico.

Por otra parte, Inzaghi ha acostumbrado a apoyarse en el trío formado por Ollie Watkins, Crysencio Summerville y Gabriel Martinelli en la línea de ataque, según el once con el que comenzó el duelo ante el Al-Hazm. Esta estabilidad le ofrece al técnico italiano opciones para elegir entre mantener la armonía ofensiva o introducir un cambio que le conceda a Salem la oportunidad de regresar al once titular.

El enfrentamiento adquiere una importancia doble por la lucha de ambos equipos por el liderato, ya que el Al-Qadisiyah llega al duelo con una ventaja de un punto sobre el Al-Hilal, teniendo este último un partido menos. Por ello, el regreso del capitán del Al-Hilal en un momento delicado podría ser una oportunidad para reforzar las opciones ofensivas, ya sea que comience el encuentro o espere en el banquillo hasta que el partido requiera su intervención.

Y queda la pregunta más importante: ¿le dará Inzaghi al "Tornado" luz verde para liderar el ataque del Al-Hilal ante el Al-Qadisiyah, o preferirá conservarlo como carta ganadora en la segunda parte? Lo cierto es que el regreso de Salem le otorga al Al-Hilal una opción adicional, pero confirmar su titularidad requiere la ratificación del cuerpo técnico, y no puede considerarse una decisión definitiva por ahora.