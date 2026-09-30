El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha fijado la fecha de la audiencia en el caso relativo a la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que enfrenta a la Federación Senegalesa, por un lado, y a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Real Federación Marroquí, por otro.

El TAS anunció, en un comunicado oficialeste miércoles, que la audiencia se celebrará el 8 de octubre en la sede del tribunal, en la ciudad suiza de Lausana.

El tribunal señaló que la Federación Senegalesa presentó el recurso el 25 de marzo de 2026 contra una decisión adoptada por la CAF que consideraba a la selección de Senegal perdedora de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 por retirada, y que daba a la selección marroquí como ganadora del partido por (3-0).

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La Federación Senegalesa reclama la anulación de la decisión de la CAF y que se proclame a la selección de su país campeona de la Copa Africana de Naciones 2025.

El TAS aclaró que las partes no acordaron acelerar el procedimiento, por lo que el caso avanza conforme al calendario ordinario previsto en las normas del tribunal. Asimismo, las partes tampoco solicitaron celebrar una audiencia pública, lo que significa que esta tendrá lugar a puerta cerrada.

Tras concluir la audiencia, el órgano arbitral iniciará sus deliberaciones. El TAS confirmó que aún no se ha fijado la fecha de emisión de la decisión final, subrayando que el fallo no se dictará el mismo día de la audiencia.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo advirtió contra la difusión de información incorrecta a través de internet sobre el caso, y aseguró que la única información oficial relativa al expediente es la que se emite a través de los canales del TAS.

El órgano arbitral

El TAS indicó que está previsto que la audiencia comience a las 9:30 de la mañana y que finalice por la tarde. Y añadió: «Asistirán en persona en Lausana representantes de la Federación Senegalesa y de la Real Federación Marroquí. En cuanto a la CAF, estará representada por sus abogados».

Y prosiguió: el órgano arbitral del TAS está compuesto por Gérald Simon como presidente (Francia), Luigi Fumagalli (Italia) y Ulrich Haas (Alemania).

El tribunal continuó: «Las partes han acordado que el procedimiento se desarrolle en francés», señalando que cualquier anuncio posterior sobre este caso se publicará en su página web.

El título de la Copa Africana de Naciones 2025 podría convertirse en el primero de la historia del continente en resolverse en los pasillos de los tribunales, tras una final excepcional que vivió tensiones y episodios polémicos.



