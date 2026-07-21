Emiliano Martínez, de 33 años, podría haber jugado su último partido con Argentina. El portero genera dudas sobre su futuro tras una publicación en Instagram.

Con varias fotos de este Mundial, Martínez hace balance del torneo. «Soñaba con volver a ganarlo. Soñaba con traerlo de vuelta a Argentina y volver a hacer historia», escribe.

«Sinceramente, es difícil expresar con palabras lo que siento. Ahora debo pensar, decidir cómo seguir y ver si es hora de dar un paso al costado», lo que sugiere un posible retiro de la Albiceleste.

«Lo siento muchísimo… Realmente lo he dado todo para ayudar a mi país y a mis compañeros», concluye.

Ha jugado 67 partidos con Argentina desde su debut en 2021.

Un año después, se proclamó campeón del mundo en Catar y fue elegido mejor portero del torneo.

En este Mundial mantuvo su portería a cero en dos partidos y no se perdió ni un minuto. En la final del domingo tuvo mucho trabajo, pero no pudo evitar la ajustada victoria de España por 1-0.