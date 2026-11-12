El tío de Mohamed Salah: Hossam Hassan lo insultó a él y a sus compañeros con palabras soeces

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Abdelaziz El Bambi, tío del astro egipcio Mohamed Salah, generó una gran polémica tras hablar a través de su cuenta personal en la red social Facebook sobre lo que ocurre entre bastidores en el vestuario de la selección egipcia, este jueves.

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El Bambi criticó al exentrenador de Egipto, Hossam Hassan, acusándolo de insultar a los jugadores con palabras obscenas, antes de eliminar la publicación un tiempo después de difundirla.

El tío de la estrella del Trabzonspor turco afirmó que el entrenador dirigió insultos groseros a los jugadores de la selección dentro del vestuario, tras la primera parte del partido entre Egipto y Angola, disputado el pasado mes de septiembre dentro de la primera jornada de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, que terminó con empate (0-0) en el estadio de El Cairo.

Añadió que Hossam Hassan acusó a Salah y a sus compañeros de falta de hombría, señalando que "muchos trataron al capitán de la selección egipcia como un simple futbolista, a pesar de que representa una enorme marca comercial mundial, que va más allá de lo que ofrece dentro de los campos".

El Bambi citó el traspaso de Salah al Trabzonspor turco, señalando que Turquía trató la operación como una inversión en una marca comercial mundial.

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Afirmó que el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, intervino personalmente para cerrar el traspaso del jugador egipcio a uno de los clubes de su país, considerando que los responsables allí "son conscientes de la magnitud de los beneficios que se pueden lograr al atraer a una estrella del calibre de Salah".

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El Bambi también criticó a quienes hablaron de forma negativa sobre el viaje de Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, a Turquía para reunirse con Mohamed Salah a principios de este mes, destacando la gran posición de la que goza este último.

Abu Rida había recibido una invitación oficial de Ibrahim Haciosmanoglu, presidente de la Federación Turca de Fútbol, para visitar Turquía, en el marco del refuerzo de la cooperación entre ambas federaciones y el estudio del intercambio de experiencias en los ámbitos técnico, administrativo, arbitral y de desarrollo de talentos.

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La visita incluyó el encuentro de Abu Rida con Salah, y el presidente de la Federación Egipcia asistió además al partido del Trabzonspor ante el Gaziantep, antes de reunirse con el jugador en una cena, según reveló el periodista Ahmed Shobair.

Shobair explicó que la reunión incluyó una conversación franca sobre la situación de la selección, y Abu Rida confirmó durante la misma el aprecio de la afición egipcia hacia Salah y su deseo de que continúe como capitán de la selección, con la necesidad de coordinación entre el jugador y el cuerpo técnico para preservar la estabilidad del equipo.

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Las raíces de la crisis se remontan a la concentración de la selección el pasado mes de septiembre, cuando Egipto empató sin goles ante Angola, en un partido que vio la sustitución de Salah en el minuto 60, lo que generó especulaciones sobre su descontento con la decisión de Hossam Hassan.

Tras el partido, Salah no viajó con la expedición de la selección para disputar el enfrentamiento ante Sudán del Sur, y la Federación de Fútbol anunció que la decisión se tomó para darle descanso debido a que el partido se disputaba sobre césped artificial, confirmando que el asunto había sido acordado entre el jugador y el cuerpo técnico antes del enfrentamiento ante Angola.

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El pasado 7 de noviembre, la Federación Egipcia de Fútbol anunció la rescisión del contrato con Hossam Hassan y su cuerpo técnico, y la designación de Ali Maher para asumir la dirección técnica de la selección, aclarando que la decisión se tomó tras revisar las circunstancias y los acontecimientos recientes, y el impacto negativo que estos tuvieron sobre la imagen positiva de la selección y su estabilidad.

Cabe recordar que Mohamed Salah fichó por el Trabzonspor turco el pasado mes de agosto, tras su salida del Liverpool, y firmó un contrato por dos temporadas hasta el verano de 2028, en una operación de traspaso libre, a cambio de un salario anual de 17 millones de euros.