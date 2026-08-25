El tifo gigante desplegado por los ultras del "South Winners", el grupo que apoya al club francés Olympique de Marsella, bajo el lema "Viva Roja", es decir "Viva España", en el estadio "Vélodrome" el pasado viernes, despertó un amplio interés.

El despliegue de ese tifo gigante se produjo antes del inicio del partido inaugural de la nueva temporada en la liga francesa entre el Marsella y el Estrasburgo. El tifo ocupó el frente de la grada sur, atrayendo las miradas de los seguidores, que se preguntaron por las razones de la celebración de la victoria española en el Mundial dentro de las gradas de un club francés y de forma inesperada a primera vista.

Esto ocurre en un momento en el que la selección francesa se despidió de la competición del Mundial en la fase de semifinales precisamente a manos de España, tras la derrota por dos goles a cero.

A pesar de los grandes elogios que recibió el gesto en los medios de comunicación españoles, este despertó un estado de curiosidad y distintas interpretaciones en la calle deportiva francesa. Esto llevó a Rachid Zeroual, vicepresidente del grupo de ultras, a conceder una entrevista a la plataforma "Football Club de Marseille" a través de "YouTube" para aclarar los antecedentes y desmentir los rumores.

Zeroual desmintió las especulaciones que vincularon el tifo con mensajes dirigidos contra el exseleccionador de Francia Didier Deschamps u otras partes, diciendo: "Escuché muchos rumores sobre el asunto. Lo que ocurrió se parece a lo que vimos con selecciones como Senegal o Argelia (al conquistar la Copa Africana de Naciones), cuando sorprenden a todos ofreciendo un rendimiento colectivo y un fútbol muy bonito. ¿Quién de nosotros no sigue el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid? La selección española ofreció una actuación deslumbrante y me deslumbró personalmente. Además, nuestro grupo incluye a elementos españoles, y nos enorgullece ser una comunidad multicultural al 100%".

En el plano deportivo, el Marsella inauguró su nueva temporada con una actuación contundente, tras lograr una amplia victoria por cuatro goles a cero a costa del Estrasburgo, colocándose provisionalmente en lo alto de la tabla de clasificación antes de su esperado enfrentamiento ante el Mónaco el próximo domingo en el marco de la segunda jornada del campeonato.