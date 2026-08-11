Dentro de pocos días, España celebrará el primer mes desde su coronación como campeona del mundo, tras vencer a Argentina (1-0) en Nueva York con un gol marcado por Ferran Torres en el minuto 106, logrando el título por primera vez desde el año 2010.

La selección de España publicó en sus cuentas de redes sociales un vídeo que resume los últimos minutos de la final del Mundial 2026.

El comentario que acompañaba al vídeo decía lo siguiente: «El tiempo se agota. Los nervios están a flor de piel. Los jugadores en estado de pánico en el banquillo. Fabián al borde de sufrir un infarto. Tres minutos, dos minutos, solo un minuto para convertirnos en... campeones del mundo. Si hoy hay que ver un solo vídeo, que sea este».

El vídeo muestra a jugadores como Aymeric Laporte, Rodri Hernández y Fabián Ruiz visiblemente nerviosos, cubriéndose la cara con las manos constantemente porque ya no podían aguantar más.

La selección de España comenzó su andadura en el Mundial con un empate sin goles ante Cabo Verde, seguido de las victorias contra Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0), y en las rondas eliminatorias superó a Austria (3-0), Portugal (1-0), Bélgica (2-1) y Francia (2-0).



