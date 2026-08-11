Dentro de unos pocos días, España celebrará el primer mes de su coronación como campeona del mundo, tras su victoria ante Argentina (1-0) en Nueva York con un gol marcado por Ferran Torres en el minuto 106, y ello por primera vez desde 2010.

La selección de España publicó a través de sus cuentas en las redes sociales un vídeo que resume los últimos minutos de la final del Mundial 2026.

El comentario que acompañaba al vídeo decía lo siguiente: «El tiempo se agota. Los nervios están a flor de piel. Los jugadores en estado de pánico en el banquillo. Fabián a punto de sufrir un infarto. Tres minutos, dos minutos, solo un minuto para convertirnos en... campeones del mundo. Si hoy solo hay que ver un vídeo, que sea este vídeo».

El vídeo muestra a jugadores como Aymeric Laporte, Rodri Hernández y Fabián Ruiz, visiblemente tensos, tapándose la cara con las manos constantemente porque ya no eran capaces de aguantar.

La selección de España comenzó su andadura en el Mundial con un empate sin goles ante Cabo Verde, después la victoria sobre Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0), y en las rondas eliminatorias superó a Austria (3-0), Portugal (1-0), Bélgica (2-1) y Francia (2-0).



