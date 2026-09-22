El tesorero del Zamalek sobre la polémica de los árbitros del clásico: responderé más adelante

Hossam El Mandouh, tesorero del Zamalek, aclaró la postura de su club respecto a la contratación de árbitros extranjeros para el partido de la cumbre ante el Al Ahly, previsto tras el final del parón internacional.

El partido de la cumbre entre el Al Ahly y el Zamalek se disputará el próximo 11 de octubre en el estadio de El Cairo, en la sexta jornada de la Liga Premier de Egipto.

El Al Ahly había presentado una solicitud a la Federación de Fútbol, en la que pedía la contratación de árbitros extranjeros para el partido de la cumbre, pese a ser el equipo visitante.

El Mandouh declaró en unas declaraciones televisivas a través de la cadena "ON E": "¿Quién dijo que el Zamalek no quiere contratar árbitros extranjeros para el partido ante el Al Ahly? No reconozco lo que se ha dicho sobre este asunto".

Sobre el deseo del Zamalek de no asumir los costes de la contratación de árbitros extranjeros al ser el equipo local, El Mandouh añadió: "Responderé a esta cuestión más adelante".

Cabe señalar que el Zamalek ha sumado 13 puntos en sus primeros 5 partidos de la Liga Premier, ocupando la segunda posición, solo por diferencia de goles respecto al Al Ahly, que ha acumulado los mismos puntos y se sitúa en el tercer puesto, mientras que el Pyramids lidera la tabla de clasificación con puntaje perfecto (15 puntos).

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