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West Ham United FC v FK TSC Backa Topola: Group A - UEFA Europa League 2023/24Getty Images Sport
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Traducido por

El terremoto del Al-Hilal provoca la destitución del entrenador del Al-Taawoun

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
1ª División
Arabia Saudita

Duro golpe

El club Al-Taawoun anunció oficialmente la destitución de su entrenador Zarko Lazetic de su cargo, tras la abultada derrota ante Al-Hilal por seis goles a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos dentro de la séptima jornada de la Liga Profesional Roshn.

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La decisión de la directiva de Al-Taawoun llegó tras el catastrófico comienzo del equipo en la presente temporada, en la que fracasó a la hora de lograr cualquier victoria durante las primeras 7 jornadas, conformándose con cosechar apenas 3 puntos, en uno de sus peores arranques en la historia de sus participaciones en la Liga Roshn.

Durante los siete partidos, Al-Taawoun encajó 4 derrotas, frente a 3 empates, sin ser capaz de conseguir ninguna victoria, prolongando la sangría de puntos antes de que llegara el seis a cero ante Al-Hilal, incrementando la presión sobre el cuerpo técnico.

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La derrota ante Al-Hilal supuso el golpe definitivo en la trayectoria de Lazetic con Al-Taawoun, después de que el equipo ofreciera una imagen pobre y recibiera 6 goles en un solo partido, en medio de una clara superioridad de Al-Hilal en todos los aspectos a lo largo de todo el encuentro.

Lazetic reconoció tras el partido la gran diferencia entre ambos equipos, afirmando: "Es difícil decir algo, felicitamos al rival, fueron un millón de veces mejores que nuestro equipo y en todas las facetas del fútbol, y eso es todo lo que tengo", en unas declaraciones que reflejaron la magnitud de la dificultad del enfrentamiento para su equipo.

Con la destitución de Lazetic, Al-Taawoun inicia una nueva etapa en busca de un entrenador que sea capaz de devolver al equipo a la senda de las victorias, después de haber pagado el precio del arranque titubeante y de su dura derrota ante Al-Hilal, convirtiéndose la corrección del rumbo en el desafío más importante para la directiva del club durante el próximo periodo.

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