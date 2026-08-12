El tercer rebelde: Canadá desafía a Europa con una decisión determinante frente a los torneos de la FIFA

Los terremotos administrativos que sacuden los pasillos de la Federación Internacional de Fútbol no han impedido que una nueva selección confirme su lealtad a las competiciones del organismo, anunciando su compromiso de participar pese a los llamamientos al boicot que se perfilan en el horizonte.

La Federación Canadiense de Fútbol confirmó, en un comunicado de su presidente recogido por la agencia "Reuters", que seguirá adelante con su participación en la Copa Mundial Femenina Sub-20, prevista para el próximo mes en Polonia, subrayando que su postura no ha experimentado ningún cambio.

La postura canadiense se suma a las de otras dos federaciones, Francia y Nueva Zelanda, como las primeras en romper el estado de expectación desde la votación histórica en la que las 55 federaciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la "UEFA", respaldaron por unanimidad el boicot a los eventos de la FIFA.

La crisis había estallado tras una polémica propuesta presentada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para separar los derechos comerciales de la Copa del Mundo y vender un 20% de los mismos a inversores privados a cambio de 4.200 millones de dólares, antes de retractarse posteriormente, lo que encendió la mecha de una crisis de confianza con la Unión Europea.

Por su parte, la Federación Polaca, anfitriona del torneo, trató de transmitir tranquilidad, asegurando en un comunicado a "Reuters" que los preparativos del Mundial juvenil se encuentran en sus fases finales y que "no ha recibido ninguna información sobre la posible retirada de ningún equipo, y creemos que la situación actual se resolverá pronto".

El comunicado añadió: "Para muchas de estas jóvenes jugadoras, este torneo representa una etapa importante en su carrera, y estamos comprometidos con ofrecer un evento a la altura de su talento".

La UEFA había renovado su amenaza de boicot la semana pasada, anunciando su pérdida de confianza en el liderazgo de Infantino por no cumplir las condiciones de reforma, mientras que la participación de Estados Unidos en el torneo, que reúne a 24 selecciones, sigue siendo probable pese al silencio guardado por su federación.

Las competiciones femeninas son las primeras perjudicadas por este conflicto abierto, ya que el mundo del fútbol aguarda el destino del Mundial Sub-17 femenino previsto en Marruecos en octubre, coincidiendo con la disputa por parte de las selecciones europeas de la fase de clasificación para el Mundial 2027 en Brasil.