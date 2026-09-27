Continúan los golpes dolorosos para la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Gulf 27", después de que el conjunto saudí recibiera un nuevo mazazo con la salida de uno de sus jugadores de la concentración por lesión, aumentando así los problemas del entrenador griego Georgios Donis antes de continuar su camino en la lucha por el título.

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El nuevo golpe llegó menos de 24 horas después de la gran victoria que logró la selección de Arabia Saudí ante Omán por 3-0, la noche del sábado, en los partidos de la segunda jornada, con la que selló su clasificación a las semifinales. Sin embargo, las lesiones empañaron la alegría del triunfo y trastocaron los cálculos del cuerpo técnico.

En el duelo ante Omán, Alaa Al Hajji sufrió una lesión a la altura de la rodilla, mientras que Hassan Kadesh se lesionó en el músculo del muslo, lo que provocó la preocupación dentro de la concentración saudí, especialmente con la cercanía de las rondas decisivas del torneo.

Donis reveló, durante la rueda de prensa posterior al partido, que la lesión de Al Hajji parece grave, previendo su ausencia durante cerca de tres semanas, mientras confirmó que esperaba los resultados de las pruebas médicas para determinar la magnitud de la lesión de Kadesh y las posibilidades de que continúe con la selección.

Y tras horas de expectación, el cuerpo médico de la selección de Arabia Saudí anunció la baja de Hassan Kadesh de la concentración a causa de la lesión que sufrió ante Omán, convirtiéndose en el tercer jugador que abandona la lista saudí por lesión, después de Nawaf Al Aqidi y Alaa Al Hajji.

Al Aqidi había sufrido una lesión en el codo durante el duelo ante Kuwait en la primera jornada, antes de que se le sumaran Al Hajji y Kadesh, prolongándose así las ausencias en las filas de la selección de Arabia Saudí, que ahora se ve obligada a lidiar con las bajas en su plantilla y a mantener la disponibilidad del resto de los jugadores antes del partido de semifinales.