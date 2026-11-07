El tercer golpe: el Manchester City se tambalea con una humillante derrota ante el Nottingham

El Manchester City perdió su tercer partido consecutivo en la Premier League al caer en su visita al Nottingham Forest por 3-1 la tarde del sábado, en la décima jornada.

El equipo del entrenador Enzo Maresca no logró recuperar la senda del triunfo tras las derrotas ante el Aston Villa y el Brighton, y tuvo que tragar el amargo trago de la tercera derrota, esta vez a manos del Nottingham.

Los locales comenzaron el partido con fuerza y marcaron un gol tempranero en el minuto seis por medio de Jair Cunha.

Doce minutos después, Liam Delap, exjugador del Manchester City, amplió la ventaja del Nottingham Forest con el segundo gol.

Con el inicio de la segunda parte, concretamente en el minuto 52, el Manchester City recortó distancias por medio de Rayan Cherki.

Liam Delap volvió a aparecer para anotar su segundo gol personal y el tercero de los locales en el minuto 73.

Con esta victoria, el Nottingham elevó su cuenta a 9 puntos en el puesto 16, mientras que el Manchester City se quedó estancado en 21 puntos como subcampeón, a 6 puntos del Arsenal, líder de la clasificación.