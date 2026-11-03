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El CD Tenerife, equipo de la segunda división española, ha confirmado el trágico fallecimiento del delantero Jesus de Miguel, de 30 años, tras un choque sobre el terreno de juego durante el partido del lunes contra el FC Andorra. El futbolista falleció en el hospital el martes por la mañana después de sufrir una parada cardíaca en los minutos finales del encuentro, que fue suspendido.

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Un terrible choque obliga a suspender definitivamente el partido

Miguel disputaba un balón suelto en el centro del campo durante los últimos minutos en el Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez cuando recibió un fuerte golpe en el pecho del portero visitante Jesus Owono. Los sanitarios entraron de inmediato en el terreno de juego para intubar al delantero antes de retirarlo en camilla y practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar durante el traslado al hospital, tras casi 20 minutos en parada cardíaca. Con el marcador empatado 2-2, el partido quedó suspendido definitivamente en el minuto 108.

El club canario emite un comunicado

Tras su traslado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria, en Santa Cruz, el club informó inicialmente en un comunicado de que se encontraba «estable, pese a la gravedad de su estado» en la unidad de cuidados intensivos.

Sin embargo, el club canario publicó más tarde una actualización durante la noche en X en la que confirmó que «la situación médica de Jesus de Miguel ha empeorado neurológicamente» mientras permanecía en observación.

Al confirmar la muerte del delantero a primera hora de la mañana del martes, hora de Canarias, el Tenerife escribió en un comunicado en X: «Devastados por el dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea cierto, el CD Tenerife lamenta profundamente comunicar el trágico fallecimiento de Jesus de Miguel Alameda el martes 3 de noviembre de 2026, a las 8:00».

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La familia, destrozada, pide el máximo respeto a su intimidad

Tras comenzar su carrera sénior en el Leganes B en 2015, el delantero jugó en otros ocho clubes españoles antes de fichar por el Tenerife el año pasado. En el resto de su comunicado en X, el club trasladó sus condolencias a las personas más cercanas al jugador y añadió: «No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que pueda aliviar este profundo dolor. Estamos al lado de su familia, destrozada por el dolor, de sus seres queridos y de toda la comunidad tinerfenista, que hoy llora esta cruel pérdida.

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»La familia de Jesus de Miguel desea agradecer todos y cada uno de los mensajes de apoyo recibidos, al tiempo que solicita sinceramente el máximo respeto a su intimidad en estos terribles momentos.

»Descanse en paz».

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El fútbol español, de luto

La noticia de la muerte del jugador de 30 años ha sumido en el luto a toda la comunidad del fútbol español, mientras llegan muestras de homenaje desde todo el país. La plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Tenerife afrontan ahora un periodo de profundo duelo por la pérdida de su compañero. Se espera que los responsables de la liga mantengan un estrecho contacto con el club canario en los próximos días para tratar los siguientes partidos y los homenajes oficiales.