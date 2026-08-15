El Levski Sofía ha hecho oficial la llegada de Marko Grujic. El excentrocampista del Liverpool firma por una temporada con el campeón de Bulgaria, que tiene la opción de ampliar su contrato por otra campaña.

Grujic fue en enero de 2016 el primer fichaje de Jürgen Klopp en el Liverpool. El serbio, que ahora tiene treinta años, disputó dieciséis partidos con The Reds, pero nunca llegó a dejar del todo su huella allí.

El mediocentro defensivo fue cedido sucesivamente al Estrella Roja de Belgrado, Cardiff City, Hertha BSC y FC Porto. Este último club lo fichó de forma definitiva en 2022 y allí Grujic también viviría grandes éxitos.

Así, el diestro cuenta en su palmarés con una liga portuguesa, una supercopa y nada menos que tres copas. En el verano de 2025 se marchó al AEK Atenas, con el que en su primera y única temporada fue campeón de Grecia de inmediato.

Ese campeonato dio al AEK una plaza en la fase previa de la Champions League y ahora el destino ha querido que los griegos hayan quedado emparejados con el Levski en el último obstáculo hacia la fase de liga de la Champions League.

En la potencia búlgara dirige desde la banda el exentrenador del Fortuna Sittard Julio Velázquez. El español, que estuvo al mando en Limburgo entre 2022 y 2023, es conocido sobre todo en Países Bajos por sus aspavientos en la banda.

En Sofía, donde se hizo cargo del equipo tras una breve etapa en el Real Zaragoza, su estatus es mucho más positivo. En su primera media temporada terminó segundo, pero en su primera campaña completa en el Levski logró destronar al Ludogorets tras catorce campeonatos consecutivos.

Eso dio además al Levski un billete para la primera ronda previa de la Champions League. Bajo la dirección de Velázquez, el Levski superó sucesivamente a Borac Banja Luka, Universitatea Craiova y Kairat Almaty.

Por ello, el club de la capital tiene asegurada como mínimo la fase de liga de la Europa League, aunque sueña con su primera participación en la Champions League desde 2007.