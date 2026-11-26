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Oliver Glasner aumenta la presión en el Nottingham Forest y no se muerde la lengua al dirigirse a sus jugadores.

El exentrenador de la Bundesliga, donde dirigió al Wolfsburgo y al Eintracht Frankfurt, habló sin rodeos pocos días después de la derrota del Forest por 0-2 ante el AFC Bournemouth en la Premier League. Uno de los principales motivos de su crítica fue el nivel de inglés, en algunos casos deficiente, de la plantilla de la que se hizo cargo el verano pasado.

El austríaco declaró: «La estabilidad en un club significa tener unos estándares. Todo el que llega aquí se compromete a cumplirlos. Sinceramente, creo que esos estándares no eran lo bastante altos».

Una clara alusión, entre otras cosas, a la turbulenta temporada anterior, en la que el Nottingham pasó por cuatro entrenadores: Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche y Vitor Pereira.

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Entre los estándares que exige Glasner figura aprender inglés: «Tenemos jugadores que llevan cuatro años aquí y no hablan inglés. Cuando uno va a Italia, todos los jugadores ya dan sus entrevistas en italiano después de tres meses. Para mí está claro: si quiero entrenar en Inglaterra, tengo que hablar inglés. Si quiero entrenar en Italia, tengo que hablar italiano».

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La alternativa, según él, sería esta: «Oliver Glasner, si quieres hablar en tu dialecto, quédate en Austria. Allí te entiende todo el mundo, pero en ningún otro sitio».

Glasner dejó el Crystal Palace por voluntad propia tras la pasada temporada. Allí había realizado un buen trabajo durante dos años . Después de que su nombre sonara para varios clubes importantes, acabó fichando por el Forest de forma bastante sorprendente. Según se ha publicado, la decisión se le habría hecho más atractiva con un salario anual equivalente a 15,5 millones de euros. Glasner figura así entre los entrenadores mejor pagados de Europa.

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Su objetivo con el histórico club está claro: «Queremos construir un Nottingham Forest estable, capaz de competir de forma constante en la mitad alta de la Premier League».

Getty Images

Sin embargo, el club está ahora lejos de ese objetivo , lo que ha provocado, entre otras cosas, las críticas de Glasner. El Nottingham se muestra irregular esta temporada y, tras once jornadas, ocupa el 17.º puesto de la Premier League con apenas nueve puntos.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Oliver Glasner con el Nottingham Forest?

El Forest solo ha ganado dos partidos, aunque uno de ellos fue ante el subcampeón Manchester City. Sin embargo, a aquella sorprendente victoria y a la esperanza de un cambio de tendencia que despertó les siguió la derrota ante los Cherries.

Pese a los escasos resultados, Glasner, cuyo contrato vence en 2929, seguiría contando con la firme confianza del poderoso propietario del club, Evangelos Marinakis, tras una reunión celebrada el lunes en Londres. El encuentro fue «fantástico», según el entrenador. Entre los asuntos tratados estuvieron los fichajes de enero: «Me preguntó: “¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría mejorar aquí, en la plantilla, el cuerpo técnico y el entorno?”».