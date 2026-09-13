El técnico del Levante ironiza tras la goleada del Barcelona: "No podemos tapar el sol"

El portugués Luis Castro, director técnico del Levante, expresó su orgullo por el rendimiento de sus jugadores pese a la derrota ante el Barcelona, subrayando que su equipo disputó un gran partido y pudo haber conseguido un resultado diferente, después de haber generado un gran número de ocasiones ante el líder de LaLiga.

Castro afirmó que el cambio táctico que realizó durante el encuentro fue efectivo, señalando que el Levante generó más ocasiones ante el Barcelona que cualquier otro de sus rivales esta temporada. También se refirió al efecto del calor y de la sequedad del césped del estadio Ciutat de València, dado que el partido se disputó a las cuatro y cuarto de la tarde.

Castro dijo sobre el estado del terreno de juego: "Lo regamos, pero si hay quien sufre el calor extremo en las gradas, no podemos tapar el sol", aclarando que el club cortó el césped y regó el campo antes del partido, porque no quiere conseguir victorias sobre un terreno en malas condiciones.

Y añadió: "El terreno de juego está en muy buenas condiciones para un equipo que cambió el césped de su estadio al inicio de la temporada y que ha jugado en otros campos cuyo césped estaba mucho peor. Vinimos aquí ayer porque queríamos que el terreno de juego estuviera en buenas condiciones".

Y prosiguió con ironía: "Hay una cosa que el Levante todavía es incapaz de hacer, aunque lo intentaremos la próxima vez: tapar el sol. Juegas en Valencia a las cuatro de la tarde, y eso es imposible. Los jugadores nos dijeron que, cuando salieron, el sol era muy abrasador, y el césped se seca en dos minutos. ¿Qué vamos a hacer?".

Sobre su reacción tras encajar el tercer gol, el entrenador del Levante explicó: "Estábamos hablando con los jugadores sobre cómo generábamos las ocasiones. Si hubiéramos marcado otro gol, les habría aumentado las dudas, y eso fue lo que ocurrió".

Señaló que los cambios ofensivos llegaron con el objetivo de aumentar la presión sobre el Barcelona, y dijo: "Hicimos algunos cambios en la línea de ataque porque sabíamos que son jugadores capaces de causar problemas. Iván tuvo tres ocasiones excelentes y aprovechó una de ellas. Sabíamos que presionaríamos un poco más con los suplentes, porque estaban más activos, y los cambios se hicieron para intentar conseguir un mejor resultado".

Castro rechazó considerar la derrota un duro golpe para el vestuario, subrayando que su equipo atravesaba una racha positiva antes de enfrentarse al Barcelona: "Las derrotas son derrotas, pero nos duele porque aspirábamos a más. Queríamos jugar para ganar porque el Barcelona es un equipo muy grande".

Y añadió: "Habíamos disputado 8 partidos consecutivos sin perder, ganamos 7 de ellos. Es doloroso porque queríamos ganar, pero también sabemos que dimos lo mejor de nosotros. Siempre les digo a los jugadores: si dais todo lo que está en vuestra mano, no puedo pediros más que eso".

El técnico portugués elogió a la afición del Levante y el ambiente del estadio Ciutat, y dijo: "Estoy acostumbrado al Ciutat. Una vez más, el rendimiento fue asombroso, y ya no es una sorpresa para mí. Hemos disputado siete partidos sin perder, y ellos siempre están presentes en nuestras mentes».

Y prosiguió: «Reconocieron que el equipo dio todo lo que estaba en su mano y defendió el escudo hasta el final, y, una vez más, el rendimiento fue estupendo".

Sobre la superioridad del Barcelona en el marcador pese a las ocasiones que generó su equipo, Castro dijo: "Si no marcas goles, pierdes por cinco goles a cero. Terminamos el partido con más remates que ellos y ocasiones claras de gol. Fue un rendimiento merecedor de la victoria, pero hay pequeños detalles: algunos remates entran en la portería y otros no. Ellos fueron muy contundentes".