El técnico del Ajax, Míchel Sánchez: «Es cien por cien seguro que viene»

El Ajax se reforzará antes del cierre del mercado de fichajes de verano con un nuevo extremo izquierdo. El entrenador Míchel Sánchez dejó claro este domingo, antes del partido a domicilio contra el Telstar, que el conjunto de Ámsterdam hará movimientos en esa posición sí o sí.

Ante las cámaras de ESPN, Míchel confirmó que el Ajax todavía no ha terminado en el mercado de fichajes. La prioridad pasa por incorporar a un extremo izquierdo que, con su velocidad y desequilibrio individual, pueda aportar más profundidad.

Esa vacante surgió tras la salida de Mika Godts al Paris Saint-Germain. Después, entre otros, Abdellah Ouazane y Oscar Gloukh fueron utilizados en la banda izquierda, pero el Ajax busca claramente otro perfil de atacante.

«Es cien por cien seguro que llegará un extremo que nos dé profundidad y sea fuerte en los duelos uno contra uno. Un jugador vertical, como también lo es Mika», contó Míchel en su conversación con el reportero de ESPN Milan van Dongen.

Míchel todavía no pudo decir quién debe ser el nuevo extremo. «¿Si ya sé algo más? No, pero la posición de extremo izquierdo es prioritaria para Jordi. Y para mí también».

Míchel ha hablado en varias ocasiones durante el último periodo sobre la llegada de un nuevo atacante de banda con el director deportivo Jordi Cruijff. «Hemos hablado mucho de ello», señaló el técnico, que tiene claro que a su actual plantilla todavía le falta algo en las bandas.

«Ahora mismo no tenemos un extremo puro. Necesitamos mucho a un jugador de ese perfil», continuó Míchel.

En los últimos días, el Ajax ya ha sido vinculado con varios extremos izquierdos. Uno de los nombres mencionados es Brian Rodríguez, del América, por quien el conjunto de Ámsterdam, según De Telegraaf, incluso ya habría presentado una oferta de unos doce millones de euros.