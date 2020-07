El Tata Martino no se guardó nada: "Me quedaron las ganas de poder ser el entrenador de Argentina en el Mundial de Rusia"

El exentrenador de la Selección Argentina no dudó y se sinceró: sí, tenía ganas de estar en el banco de suplentes de la Albiceleste en el 2018.

Gerardo Martino fue el director técnico de la Selección entre 2014 y 2016, cuando renunció al cargo. En ese trayecto alcanzó dos finales de , en ambas oportunidades perdió con . Este martes habló en CDF y recordó aquella etapa.

"Me tocó vivir una época difícil desde lo dirigencial y motivo por el cual no había muchos motivos para seguir perteneciendo", reconoció el Tata. Y dobló la apuesta, para sorpresa de muchos: "Me quedaron las ganas de poder ser el entrenador de Argentina en el Mundial de , claro que sí".

Más allá de no haber podido conseguir un título, el DT se muestra conforme y autocrítico con los resultados. "Desde lo futbolístico estoy conforme con lo que pasó en Argentina porque jugamos dos finales. Desde lo futbolístico lo que se veía era muy esperanzador", recordó.

Por último, en un párrafo aparte, se reflexionó sobre cómo ve la situación en la Asociación del Fútbol Argentino. "Creo que la AFA se ha ordenado mucho. Se ha empezado a gestar un recambio de jugadores lógico, por eso veo a la Selección Argentina con un buen futuro. La generación a reemplazar es de las mejores en la historia del fútbol argentino", cerró.