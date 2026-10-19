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Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty
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El TAS fija la hora decisiva: comunicado sobre la crisis entre Marruecos y Senegal

Senegal vs Marruecos
Senegal
Marruecos
Copa Africana de Naciones
Senegal
Marruecos

El Tribunal de Arbitraje Deportivo emitió un importante comunicado en el que fijó la fecha para resolver la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal.

La selección de Senegal se coronó campeona de África a costa de Marruecos, tras vencer 1-0 en el partido final después de la prórroga.

Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol emitió posteriormente una resolución para retirar el título continental a Senegal y otorgárselo a Marruecos, después de los incidentes de la retirada de los jugadores de Senegal durante el encuentro, en protesta por la concesión de un penalti a Marruecos antes del final de la segunda parte.

La audiencia se celebró en la sede del Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, el jueves 8 de octubre, a puerta cerrada.

El tribunal señaló en un comunicado, a través de su sitio web oficial, que se espera que el fallo se emita a finales del próximo mes de noviembre.

El comunicado añadió: "El panel arbitral ha iniciado sus deliberaciones y las continúa actualmente. Los árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo han decidido emitir una decisión completa que incluya los motivos y fundamentos jurídicos".

Y subrayó: "Este proceso requerirá varias semanas, y se espera que el fallo del tribunal se emita a finales del próximo mes".

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