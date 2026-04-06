El Taraji sufre un duro revés antes del partido contra el Sundowns

El Taraji Sportivo ha recibido un duro golpe a pocos días del esperado enfrentamiento contra el Mamelodi Sundowns sudafricano, en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de África, previsto para el 12 de abril.

El Taraji recibirá a su rival sudafricano en el estadio de Rades en el partido de ida de las semifinales, mientras que el partido de vuelta se disputará en Pretoria el 18 de abril.

El equipo tunecino espera alcanzar la final por primera vez desde 2024 y recuperar el título continental que no figura en su palmarés desde su última conquista en 2019, cuando venció al Wydad marroquí en una emocionante final en la que el equipo marroquí se retiró en protesta por una decisión arbitral.

Un duro golpe

El club confirmó, a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, que su estrella argelina, Ksila Boualia, sufre una lesión en el talón, lo que le hace correr el riesgo de perderse el esperado encuentro.

El comunicado precisó que el jugador se someterá a más pruebas médicas para determinar la naturaleza de la lesión y la fecha de su regreso a los entrenamientos.

La ausencia de Boualia supone una gran pérdida técnica para el equipo, especialmente tras la destacada actuación que ofreció ante el Al Ahly egipcio en cuartos de final, donde contribuyó a la clasificación del Taraji tras ganar el partido de ida (1-0) en Túnez y el de vuelta (3-2) en El Cairo, lo que le valió al equipo el pase a semifinales con un marcador global de (4-2).

Las lesiones complican los planes del cuerpo técnico

Los problemas del Taraji no se limitaron a Boualía, ya que el club también anunció la lesión de Shehab Al-Jabali en la espalda y el tobillo durante el partido contra el Étoile du Sahel en la liga nacional. Se espera que el jugador se someta a pruebas exhaustivas para determinar su estado de forma antes del encuentro contra el Sundowns.