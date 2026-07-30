Abdellah Ouazane llama con insistencia a la puerta del Ajax. El centrocampista de diecisiete años firmó la semana pasada una bonita asistencia contra el FK Vojvodina y pocos días después hizo su primera aparición en el Johan Cruijff ArenA.

Ouazane habla ante De Telegraaf de una semana «superbonita». «Con mi primera asistencia en el fútbol europeo y después mi primer gol en el estadio». El gran talento marcó el gol de la victoria contra el Burnley (2-1), para gran alegría del público del Ajax.

Jugar en el Johan Cruijff ArenA fue una experiencia muy especial para Ouazane. «Antes del partido hablé con Mokkie (Jorthy Mokio, red.) sobre cómo es jugar en el ArenA. Era mi primera vez y al principio sí estaba un poco pendiente de eso. Después de un rato me sentí cómodo y pude hacer lo mío».

El mediapunta estuvo hace un año de camino al Real Madrid. Sin embargo, en el reconocimiento médico salieron a la luz problemas, por lo que el gigante español decidió finalmente no hacer negocios con el Ajax. Para Ouazane, motivación suficiente para demostrar aún más en Ámsterdam.

«Precisamente saqué fuerza de eso. Volver al Ajax era mi mejor opción. Estoy superfeliz y quiero volver a demostrar por qué la gente me considera un talento. Quiero convertirme en un verdadero hombre en el deporte», afirmó el joven ajacied, que ya ha pasado página con la historia del Real Madrid.

«Estoy superfeliz por eso. Creo que me lo he ganado con mis cualidades sobre el campo. Vuelve a hablarse de mí y del Ajax, y menos de eso». Ouazane ahora quiere sobre todo sumar minutos en la Eredivisie. «Y a partir de ahí ir trabajando hacia el fútbol de mayores. Todo llega a su tiempo, así me han educado en casa».

Por último, Ouazane subraya que nunca se le subirán los humos a la cabeza, pese a los elogios que está recibiendo ahora. «Sé de dónde vengo y Mo (Abdallah, red.) también lo ve así. Creo que ese es nuestro punto más fuerte. Tenemos que seguir siendo nosotros mismos y no cambiar nunca, porque aún nos queda un camino muy largo por recorrer. Ahora es cuando de verdad va a empezar».