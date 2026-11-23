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El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no ha tardado en suplir la baja de Lamine Yamal: ha vuelto a recurrir a la cantera azulgrana para dar su primera oportunidad a un joven delantero belga en el que la directiva del club catalán ve el futuro de su ataque.

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La expedición del Barcelona viaja a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Se trata del desplazamiento más largo que ha realizado el conjunto catalán en competiciones europeas, ya que Bakú se encuentra a 3.970 kilómetros de Barcelona.

El técnico alemán no podrá contar en este encuentro con varios de sus titulares, entre los que destaca la estrella y gran talento del equipo, Lamine Yamal, que se ha quedado en Barcelona por una lesión en el tobillo derecho.

Los servicios médicos del Barça aseguraron que su ausencia en el partido de Champions es solo una medida de precaución y que no le impedirá jugar contra el Deportivo el domingo. También se quedaron en Barcelona los lesionados Rodri, Xavi Espart, Andreas Christensen, Hamza Abdelkarim y Bardghji.

La gran novedad de la convocatoria fue la primera llamada al primer equipo del belga Jesse Bisiwu. El delantero, de 18 años, llegó al Barcelona el pasado verano procedente del Club Brujas, el 31 de julio, a cambio de 8,5 millones de euros, y firmó un contrato hasta junio de 2031, en uno de los mayores fichajes del club para reforzar el equipo del futuro.

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Bisiwu dio sus primeros pasos en el fútbol en el Lovaina en 2014, donde permaneció hasta 2020, antes de marcharse al Club Brujas. En 2023, con 15 años, empezó a jugar con el filial, el "Club NXT", con el que disputó 36 partidos en la Segunda División belga.

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Bisiwu es internacional con la selección sub-21 de Bélgica, tras haber pasado por todas las categorías inferiores del combinado belga, y brilló especialmente en el Europeo sub-17, donde se ganó un puesto en el once ideal del torneo. Diestro, se desenvuelve en ambas bandas. Desde su llegada al Barça Atlètic, alterna los entrenamientos con el equipo de Belletti y, en ocasiones, con el primer equipo. Hasta ahora ha disputado ocho partidos en segunda división, todos como titular, y ha dado una asistencia.

Según el diario español "Marca", Flick sigue de cerca al jugador desde su llegada a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ya que Bisiwu fue uno de los jóvenes que el técnico incorporó al equipo durante la pretemporada, y dejó a todos impresionados, por ejemplo, con sus dos goles al Basilea.

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El técnico alemán ha observado con detalle sus cualidades en los últimos meses: su velocidad, su habilidad en el regate, su talento para superar a los defensores y encararlos en el uno contra uno, su capacidad para construir ataques, la precisión de su disparo y su fortaleza física.

El periódico español cita a una fuente del cuerpo técnico azulgrana, según la cual Flick no considera a Bisiwu un simple recambio forzado por la ausencia de Yamal, sino el proyecto de un gran jugador en el que el club confía para los próximos años. Por eso quiso darle su primera experiencia europea en un ambiente complicado, para poner a prueba su personalidad bajo presión.