El fichaje de una de las principales estrellas de la Liga Saudí se ha complicado este verano. Los grandes clubes se toparon con un obstáculo financiero que podría acabar con la puja y bloquear un traspaso que parecía inminente.

Mientras los clubes de la Liga Roshen se reorganizan antes del inicio de la temporada, la competencia por fichar a los mejores jugadores locales, sobre todo los capaces de marcar la diferencia en ataque, sigue viva, pues contar con un futbolista saudí influyente en el once es clave.

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Khalid Al-Ghanam, extremo del Al-Ittifaq, se ha convertido en uno de los principales objetivos del mercado tras una temporada excepcional, después de salir del Al-Hilal, donde fue suplente de Salem Al-Dosari.

Según el diario saudí «Al-Youm», el Al-Ittifaq rechaza negociar y exige los 46 millones de riales de su cláusula.

Esta cifra obliga a los clubes interesados a decidir si pagan el alto precio en un mercado ya saturado, por lo que el futuro de Al-Ghanam sigue en el aire.

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Al-Ghanam recuperó su mejor nivel con Al-Ittifaq y lideró la lista de jugadores saudíes con más goles y asistencias en la Liga Roshen la pasada temporada.

Marcó 13 goles y dio 7 asistencias, cifras que confirman su evolución y lo convierten en uno de los jugadores locales más codiciados.

Su gran nivel ha atraído a Al-Ittihad, Al-Nassr y Al-Ahli, que buscan un delantero nacional rápido y decisivo.