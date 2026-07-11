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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

El sustituto de Kwanasa... La alineación oficial del partido entre Inglaterra y Noruega

Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
J. Quansah
Noruega
Inglaterra

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha anunciado la alineación para el partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Noruega, este sábado por la noche.

Inglaterra avanzó tras ganar 3-2 a México, y Noruega lo hizo al vencer 2-0 a Brasil.

Tuchel incluyó a John Stones en el once para reemplazar a Jarell Quansah, expulsado ante México.

La alineación de Inglaterra fue la siguiente: 

Portero: Jordan Pickford

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Defensa: Ezri Konsa, Nico Aurieli, Mark Guihi, John Stones

Centrocampistas: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson

Delanteros: Anthony Gordon, Nonie Madueke, Harry Kane

Por su parte, la alineación de Noruega fue la siguiente: 

Portero: Orian Niland

Defensa: Christopher Ayre, David Müller-Wolf, Julian Ryersson, Torbjørn Lissaker-Hegim

Centrocampistas: Sander Berg, Martin Ødegaard, Patrick Berg

Delantera: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Andreas Skjeldrup

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