El sustituto de Hakimi: el PSG se mueve para pescar un fichaje defensivo

El París Saint-Germain busca reforzar la línea defensiva del equipo con un fichaje destacado, al margen del gran proyecto ofensivo en el que trabaja el club.

La esperada incorporación del internacional francés Lucas Digne llega para ofrecer una alternativa adecuada al portugués Nuno Mendes en la posición de lateral izquierdo.

Pero Digne no será el último fichaje defensivo de este verano, ya que los informes apuntan a que el club parisino pretende incorporar a un defensa adicional, después de que el director deportivo Luís Campos preparara una lista con los nombres objetivo.

El diario "L'Équipe" señaló que el París busca un jugador que pueda desenvolverse en el eje de la defensa y que posea también la capacidad de ocupar la posición de lateral derecho cuando sea necesario, con el objetivo de dar a Achraf Hakimi y Warren Zaïre-Emery algo de descanso durante la larga temporada.

Durante la pretemporada, el técnico Luis Enrique se apoyará también en algunos jóvenes talentos, principalmente David Boly, que se formó fundamentalmente como defensa central, aunque a menudo juega como lateral con los equipos sub-19 y el filial, además de Dimitri Lusia, un defensa hábil en el juego en el interior, pero que participó fundamentalmente como lateral izquierdo ante el París FC el pasado 17 de mayo.

Este movimiento confirma que la dirección del París no se centra únicamente en reforzar el ataque, sino que aspira también a construir un sistema defensivo más profundo y equilibrado, de cara a competir por todos los títulos la próxima temporada.