El Al-Ittihad comenzó sus fichajes extranjeros durante el actual periodo de transferencias veraniego procedentes del club del portugués Cristiano Ronaldo, capitán de su rival tradicional, el Al-Nassr.

El diario saudí "Al-Riyadiah" señaló que el senegalés Dion Lopy, centrocampista del Almería español, firmó su contrato de traspaso al Al-Ittihad este miércoles.

El periódico aclaró que Lopy firmó un contrato que se extiende por las próximas 4 temporadas y que finaliza en 2030, quedando cerrada la operación por 13 millones de euros, que el Al-Ittihad abonará en varios plazos.

El centrocampista senegalés se considera el primero de los nuevos fichajes extranjeros del Al-Ittihad en el actual mercado veraniego, ya que el club había activado la cláusula de compra en el contrato de su defensa camerunés Stéphane Keller, que estaba cedido por el Limassol chipriota.

Lo curioso es que los primeros fichajes extranjeros del Al-Ittihad llegaron del club del que Cristiano Ronaldo posee el 25% de las acciones, en un momento en que su club, el Al-Nassr, es incapaz de cerrar cualquier fichaje veraniego hasta el momento actual.

Dion Lopy será el sustituto del centrocampista brasileño Fabinho, que abandonó el equipo tras finalizar su contrato al término de la temporada pasada.

Dion Lopy tiene 24 años y juega principalmente en la posición de centrocampista defensivo, además de desenvolverse también en la posición de pivote, lo que refuerza las opciones del equipo en esa zona.

El senegalés juega en el Almería desde 2023, cuando llegó a sus filas procedente del Stade de Reims, para disputar con el club 105 partidos, en los que logró marcar 4 goles y repartió 6 asistencias.