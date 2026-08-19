El sustituto de Álvarez se esfuma: un nuevo delantero se escapa de las manos del Barcelona

En un paso que confirma el apego del Chelsea a su ambicioso proyecto, el delantero brasileño João Pedro está a punto de firmar un nuevo contrato de larga duración con el Chelsea, cerrando así la puerta a todos los intentos del Barcelona por ficharlo este verano.

El diario español "Mundo Deportivo" recogió, citando fuentes inglesas, que la directiva del Chelsea ha alcanzado un acuerdo casi definitivo con Pedro (24 años) para renovar su contrato hasta el verano de 2032, después de que el club catalán se hubiera interesado seriamente por él el pasado mes de mayo como primera opción para reforzar la línea de ataque.

Se espera que el nuevo contrato incluya un considerable aumento salarial acorde con el estatus que ha adquirido el jugador dentro del equipo, además de una cláusula que permite prolongar el vínculo por un periodo adicional.

Esta renovación llega como colofón de la confianza absoluta que el cuerpo técnico, encabezado por Xabi Alonso, deposita en el delantero brasileño, quien se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del proyecto del club londinense.

João Pedro ha traducido esa confianza en cifras destacadas, ya que ha marcado 7 goles y ha dado una asistencia en apenas 5 partidos durante la pretemporada, tras una excepcional primera temporada con uno de los seis grandes clubes, que cerró con 23 goles y 6 asistencias, pese a no haber participado con la selección de Brasil en el último Mundial.

Estas cifras habían abierto la puerta al interés de los grandes de Europa, con el Barcelona a la cabeza, que lo situó como una opción firme junto a Julián Álvarez. Sin embargo, el Chelsea zanjó la polémica pronto, valorando a su exjugador del Brighton en unos 100 millones de euros y dejando claro que no está en venta.

Con la insistencia del Chelsea en retenerlo, el Barcelona se vio obligado a retirar su nombre de la lista de alternativas planteadas, logrando así el Chelsea convertir su confianza en João Pedro en un nuevo contrato que lo blinda dentro de Stamford Bridge durante muchos años venideros.