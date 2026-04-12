El Sunderland desata ira y consternación con una publicación sobre Brian Brobbey: «Escandaloso»

Brian Brobbey protagonizó el domingo un episodio negativo durante el partido entre el Sunderland y el Tottenham Hotspur al dar un empujón innecesario al capitán de los Spurs, Cristian Romero. El argentino podría haber sufrido una grave lesión de rodilla, pero eso no impidió que el Sunderland publicara tras el partido un mensaje aparentemente desafortunado sobre Brobbey.

El empujón hizo que Romero chocara con el portero Antonín Kinský. El defensa cayó mal sobre la rodilla y tuvo que ser retirado. Kinský sufrió una herida en la cabeza, pero terminó el partido.

Romero lloró en el campo y podría estar de baja un tiempo; se teme una lesión en el ligamento interno que le complicaría jugar el Mundial.

Dadas las graves consecuencias del empujón, muchos usuarios criticaron en redes la foto que el club publicó al final del partido con el texto «Intenta detenerlo».

«Podría haber recibido cuatro tarjetas amarillas», comenta un usuario. «Puede haber acabado con la temporada de Romero con ese empujón. No se debería aplaudir nada de lo que ha hecho hoy. Sienta un precedente peligroso».

«Brobbey acaba de arruinar la temporada de un jugador y quizá también su Mundial», añade otro. «Una publicación escandalosa». Y un último comentario, con cinismo: «Qué clase. Ha lesionado a dos jugadores. Bien hecho».

«Una de las actuaciones más repugnantes que he visto en mucho tiempo», reza otra reacción. «El hecho de que hayan decidido publicar esto lo dice todo sobre el club».

En Argentina, donde temen que Romero se pierda el Mundial, la noticia también causó revuelo. Brobbey recibió una avalancha de comentarios racistas.