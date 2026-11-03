El Sunderland anuncia por sorpresa una gran noticia sobre Brian Brobbey

Brian Brobbey ha renovado su contrato con el Sunderland hasta mediados de 2031, según ha anunciado el club a través de sus canales oficiales.

Brobbey llegó procedente del Ajax en el verano de 2025 por 20 millones de euros. En su primera temporada en la Premier League firmó siete goles y una asistencia. El momento más destacado fue el gol de la victoria contra su acérrimo rival, el Newcastle United.

Brobbey se declara muy feliz con su nuevo contrato en la web del club. «Significa mucho. La confianza del club, y también la de los jugadores y el cuerpo técnico. Eso significa mucho para mí».

«Fue una temporada fantástica. El club acababa de ascender, así que nunca esperé que nos clasificáramos para jugar en Europa. Fue maravilloso», continúa.

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Esta temporada, Brobbey solo ha disputado siete partidos de la Premier League. Ha marcado tres goles, todos contra el Manchester City en el Etihad Stadium (3-5).

Brobbey se encuentra actualmente en la fase final de su recuperación de una lesión en los isquiotibiales que sufrió con la selección de Países Bajos en el partido de la Liga de Naciones contra Alemania (1-1).