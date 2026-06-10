El Sunderland aclara la situación de Lutsharel Geertruida y Bertrand Traoré

Lutsharel Geertruida podría quedarse en el Sunderland, según el periodista de la BBC Nizaar Kinsella. El club inglés negocia con el RB Leipzig, dueño del jugador. También se ha confirmado el futuro de Bertrand Traoré, ex del Ajax.

Geertruida, convocado de urgencia al Mundial tras la lesión de Jurriën Timber, llegó al Leipzig en verano de 2024 procedente del Feyenoord por 20 millones de euros.

Sin embargo, en Alemania apenas contaba con minutos, así que se optó por una cesión. El recién ascendido Sunderland lo fichó, convirtiéndolo en el tercer neerlandés del plantel tras Brian Brobbey y Robin Roefs.

El polivalente defensa completó una excelente temporada con el séptimo clasificado de la Premier League. Tras empezar en el banquillo, se hizo con la titularidad y no la soltó.

En sus 30 partidos actuó como central, mediocampista defensivo y lateral derecho, aunque no marcó ni asistió.

En invierno Arne Slot mostró interés, pero la transferencia no se concretó. Joost Blaauwhof, de Voetbal International, asegura que ahora no hay contacto con el Liverpool y que el jugador se centra en el Mundial.

El exjugador del Ajax, Traoré, también fichó por el Sunderland este verano, pero su paso ha sido breve: su contrato expira y no se renovará, según la web del club.

Traoré solo ha disputado 702 minutos esta temporada, repartidos en trece partidos, y se perdió dieciséis encuentros por una lesión de rodilla.