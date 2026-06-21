La prensa tunecina reaccionó con indignación tras la goleada sufrida ante Japón (4-0) este domingo en Monterrey, que eliminó al equipo del Mundial 2026.

Tras perder 5-1 ante Suecia en la primera jornada, las «Águilas de Cartago» cayeron nuevamente, esta vez 4-0 frente a Japón, lo que las eliminó antes de jugar el último partido de grupo contra Holanda. Una gran decepción para la afición tunecina.

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«Una situación dramática».

El diario «Le Quotidien» tituló: «Y esto sigue...» tras la pronta eliminación.

Kamal Zaïm habló de un «nuevo colapso» y lamentó la pronta eliminación.

“Los tunecinos quedaron eliminados antes del tercer partido; esperábamos mucho de ellos, en una competición que clasifica a los tres mejores terceros”.

Añadió que los cambios de Renard no bastaron y que sobre el campo persistió la impotencia.

Criticó que el equipo «no supo construir juego ni crear ocasiones» y afirmó que el sucesor de Sabri Lamouchi no cambió la «situación dramática».

Resumió la situación en tres palabras: «tristeza, frustración y algo lamentable».

«Colapso defensivo»

El diario «La Presse» habló de una «nueva y dura decepción» y de un «colapso defensivo», tras encajar nueve goles en solo dos partidos.

El periódico sentenció: «El Mundial de 2026 se ha convertido en una pesadilla para Túnez».

«La sorpresa esperada no se produjo».

La web de «Mosaïque FM» destacó el cambio de entrenador, pero la esperada mejora tras la llegada de Hervé Renard no llegó.

Concluía: «Tras el cambio urgente de entrenador durante el torneo, la selección nunca encontró la cohesión necesaria para competir... Para la afición tunecina es una gran decepción, pues la campaña mundial terminó antes de tiempo».