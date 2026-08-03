Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró que la dirección deportiva del club catalán trabaja con seriedad en el fichaje de un delantero puro durante el actual mercado de fichajes estival, señalando que la decisión final depende también del futuro del atacante español Ferran Torres, entre afirmaciones de que el equipo dispone de múltiples opciones en caso de que la operación no se cierre antes del cierre del mercado de fichajes.

En una rueda de prensa que el técnico alemán ofreció en el centro inglés de Saint George's Park, tras una "experiencia magnífica" que describió como "uno de los mejores campamentos de entrenamiento" que ha dirigido jamás, y que se coronó con un partido amistoso entre los jugadores del Barcelona, Flick reveló detalles del plan del club en el mercado de fichajes y la situación técnica del equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Tenemos que hacer algo

Y cuando se le preguntó al técnico alemán sobre el objetivo principal de la dirección deportiva, encabezada por Deco, este verano, consistente en el fichaje de un delantero puro, Flick reconoció con claridad: "Sabemos que tenemos que hacer algo. Tenemos que esperar, tengo plena confianza en Deco, y sabemos que tenemos que hacer algo".

Y añadió: "El asunto depende también de Ferran. Veremos qué ocurre", explicando que, además del deseo del club de no dejar pasar la oportunidad de fichar a un nuevo delantero, existe la "situación de Ferran Torres" que debe resolverse primero antes de tomar cualquier decisión final.

Múltiples opciones

Y sobre la posibilidad de jugar con un falso nueve en caso de que no se fiche a un delantero puro, Flick dijo: "Eso dependerá de la plantilla disponible. Lamine Yamal jugó en esa posición uno o dos partidos con nosotros, y creo que es un jugador magnífico, un jugador de talla mundial, así que también puede adaptarse a esa situación".

Y añadió: "Gordon y Ademi pueden jugar en las bandas y también como delantero puro. Así que, en realidad, tenemos muchas opciones", en clara alusión a que el equipo no sufrirá falta de soluciones ofensivas aunque no se fiche a un nuevo delantero.

No hace falta reforzar el centro del campo

No obstante, el técnico alemán no se mostró demasiado entusiasmado con el fichaje de un nuevo centrocampista tras la lesión del neerlandés Frenkie de Jong, al afirmar: "Siempre pensamos en mejorar nuestro equipo, en lo que es mejor para ellos. Pero en este momento, creo que tenemos un número suficiente de centrocampistas. Esa es la situación, y veremos qué ocurre en las próximas semanas".

Estas declaraciones podrían suponer un duro golpe a las aspiraciones del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, a quien numerosos informes de prensa han vinculado durante las últimas semanas con un traspaso al conjunto catalán, ya que las palabras de Flick apuntan con claridad a que la dirección técnica no tiene intención de fichar a un centrocampista adicional por el momento.

Un jugador talentoso y rápido

Y en relación con Bassir, el fichaje más reciente del Barcelona este verano, Flick dijo que "solo ha entrenado con nosotros un poco" y que "ha llegado hace poco", pero que "ya puedes ver que es un jugador talentoso y rápido", subrayando que "el plan es que entrene con nosotros" por completo en los próximos días.

Elogio especial a los talentos de La Masia

Y el entrenador del Barcelona destacó, de entre todos los jóvenes jugadores que entrenan bajo su dirección en la pretemporada, a Ibrahima Tounkara, Xavi Espart y Aurin Gurin, al afirmar: "Cuando comparo esto con el primer año, cuando llegué aquí en 2024, creo que esta temporada tenemos mayor calidad. Mayor calidad en los jugadores, mayor calidad en los jóvenes jugadores, y en los jugadores de La Masia".

Y añadió: "Ibrahima es un gran talento. Y Aurin también. Xavi Espart jugó muy bien en la posición de lateral derecho. Ofreció un partido magnífico contra el Birmingham. Pero también puedes ver en los entrenamientos que está a un nivel alto".

Y sobre Héctor Fort, Flick dijo: "Héctor es también un jugador talentoso. Es muy rápido, y su calidad técnica es también elevada. Creo que la temporada pasada con el Elche le fue muy útil. Además, comprende perfectamente lo que significa jugar para el Barcelona".

El silencio de Flick sobre el futuro de Hamza Abdelkarim suscita interrogantes

Y de forma llamativa, el técnico alemán no abordó en su intervención al talento egipcio Hamza Abdelkarim, ni aclaró si el jugador seguirá en las filas del primer equipo o regresará al filial durante la próxima temporada, especialmente después de haberlo dejado hoy fuera del partido amistoso que disputó entre los jugadores del Barcelona, en el que no le concedió ni un solo minuto de participación, lo que suscita grandes interrogantes sobre el futuro del jugador egipcio en el conjunto catalán y su lugar dentro de los planes del entrenador para la nueva temporada.

Baldé está listo

En cuanto a Alejandro Baldé, que no pudo participar en el partido de entrenamiento del lunes, Flick aseguró que está "bien y se recupera de buena manera", previendo su participación en el próximo torneo triangular del Udinese.

Los campeones nunca se detienen

Y Flick concluyó su intervención subrayando que no le preocupa la posibilidad de que los campeones del mundo con la selección española se relajen tras ganar la Copa del Mundo 2026, al afirmar: "Creo que los campeones nunca se detienen. Saben cómo ganar títulos. Este título debe darles más confianza. Y eso es lo que también queremos lograr esta temporada".