El sueño que no cumplió Zamorano: reeditar con Salas la dupla Za-Sa en River

El exgoleador se sinceró con Sorín y relató que en Argentina le suelen decir que debió jugar en Núñez, Boca e Independiente.

Iván Zamorano, campeón de la Copa de la UEFA con el y de con el , compartió con Juan Pablo Sorín un Live de Instagram. Y cuando Juampi le preguntó en qué equipo le habría gustado jugar, o si le quedó algún pendiente en el fútbol, Bam-Bam relató una anécdota que le suele ocurrir cuando pisa suelo argentino. Una que involucra a la histórica dupla Za-Sa.

"Jugué en los equipos que nunca me imaginé jugar. En el Inter, en que era el sueño de mi viejo antes de morir. No me quedó nada pendiente, pero cuando voy a , que voy mucho, me encanta cuando el hincha de Boca, de River y de Independiente me paran en la calle y me dicen 'te faltó jugar en Boca, hubieras sido ídolo al primer partido por cómo jugaban', el de al lado de River le dice que 'tendría que haber jugado en River, con el Matador Salas hubieran marcado la supla Za-Sa en River, hubiera sido extraordinario' y sale el de Independiente y me dice que 'eres simpatizante de Independiente, te hubieras puesto la roja'", narró el ex capitán de la Selección de .

"Por ver esa situación, me hubiese encantado haber jugado en el fútbol argentino, porque lo sienten de esa manera. Hubiera sido muy lindo", remató el medallista olímpico Zamorano, que anotó 13 goles en el camino a 98. En esas Eliminatorias, Salas anotó 11, y luego en la Copa del Mundo otros 4. El Matador, además, fue tres veces semifinalista de con el Millonario, perdió una final de , ganó la última Supercopa y celebró cuatro veces en la Primera División de Argentina entre sus dos períodos en Núñez (1996-1998 y 2003-2005). ¿Alcanzaban más coronas juntos los goleadores chilenos?

