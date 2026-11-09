El Barcelona ganó el liderato y se llevó tres puntos valiosísimos desde el corazón del Wanda Metropolitano, pero no logró responder a la pregunta más importante: ¿es este equipo realmente capaz de ganar la Liga de Campeones?

La victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid fue suficiente para liderar LaLiga antes del parón internacional, pero también bastó para abrir un expediente que empieza a inquietar a todo aficionado catalán: la defensa.

En una noche en la que el ataque fue decisivo gracias a Fermín López, la defensa volvió a ser una vez más el punto débil que estuvo a punto de echarlo todo a perder, y la pregunta que planteó Pablo Pinto en el programa «Carrusel Canalla» se convirtió en tema de conversación en toda España: «¿Crees que el Barcelona es capaz de ganar la Liga de Campeones con esta línea defensiva?».

Un partido que decidió el liderato y destapó el problema

LaLiga se despidió de su afición antes del parón internacional con un partido realmente apasionante, en el que el Atlético de Madrid recibió al Barcelona en un duelo decisivo para determinar al líder, y el ganador aseguraría el primer puesto al menos hasta el regreso de los internacionales.

El Atlético vio en él una oportunidad para demostrar su regreso a la pelea y una ocasión de revancha tras el caso de Julián Álvarez, que afectó negativamente a las relaciones entre ambos clubes, mientras que el Barcelona necesitaba disipar las dudas después de sus dos derrotas ante el París Saint-Germain y el Real Madrid.

Los hombres de Diego Simeone comenzaron el partido de la mejor manera posible y marcaron un gol a los 10 minutos gracias a Giuliano. La primera mitad transcurrió bien para los locales, pero Fermín López igualó el marcador justo antes del final de la primera parte, y las cosas se dieron la vuelta por completo tras el descanso, cuando el rendimiento del Barcelona mejoró y el delantero andaluz logró volver a mover las redes para asegurar los tres puntos.

Fue una victoria en circunstancias dificilísimas ante un gran equipo, pero sembró dudas sobre el rendimiento, especialmente en defensa, pues el equipo volvió a encajar muchos goles y, pese a la ausencia de numerosos jugadores lesionados en esa posición, existe un amplio debate sobre el futuro del equipo si no resuelve el problema de la defensa.

¿Necesita el Barcelona un central en invierno?

Se mencionaron algunos nombres de defensas, pero pocas voces defendieron a los defensas actuales al considerar que su rendimiento no había sido malo.

El entrenador español Marcos López afirmó: «El rendimiento de Gerard Martín fue excelente, sinceramente; jugó de maravilla en la posición de central y de lateral».

Aun así, persiste la sensación de que algo le falta al equipo, como confirmó el periodista español Luis Flaquer, afirmando que cree: «Si encontrara a un jugador que aportara valor, ficharía a un central en invierno», aunque el margen de maniobra es limitado por el mismo problema que ha sufrido el Barcelona en los últimos años: la situación económica.

Jordi Martí explicó que «el espacio que queda en el tope salarial actualmente oscila entre tres y cuatro millones», por lo que «para fichar a un central con un salario adecuado, tendríamos que vender a otro jugador».

Por tanto, esta posibilidad podría depender de la venta, por ejemplo, de Alejandro Baldé, en quien Hansi Flick ya ha demostrado que no confía en absoluto. Es más, prefirió hacer jugar a Bryan Gil como lateral, pese a ser centrocampista, antes que incorporarlo al equipo.

La trampa que amenaza a Flick

El exjugador Kiko Narváez ya señaló en «Carrusel Deportivo» que considera que el Barcelona pareció «un equipo normal», especialmente al comparar el rendimiento del Bayern de Múnich a mitad de semana en el Wanda Metropolitano con el del equipo de Flick el pasado domingo, donde parecieron «dos equipos de dos niveles diferentes» en el contexto de la Liga de Campeones.

Martí opina que la clave reside en «la capacidad del Barcelona para corregir su rumbo, ajustar su táctica y gestionar mejor los minutos de juego cuando tiene el título al alcance de la mano, como hizo hoy, y evitar repetir los errores que cometió en eliminatorias anteriores de la Liga de Campeones».

Insistió en que el Barcelona debe saber cómo «gestionar los minutos de juego con balón para defender» y «ajustar los riesgos de depender de una línea defensiva adelantada cuando sea necesario», porque dominar eso en el momento oportuno, «ese pequeño matiz, ya puede reducir las posibilidades de ganar la Liga de Campeones».

El célebre periodista Santi Ovalle añadió que, cuando todos sus jugadores están en plena forma —dada la lesión de varios jugadores titulares en la actualidad o su reciente regreso de una lesión—, el Barcelona es un competidor fuerte, pese a la aparición de algunas voces discrepantes.

La defensa joven: ¿es suficiente?

Miguel Martín Talavera comentó: «Parece que la gente olvida que Cubarsí es campeón del mundo y jugador titular en la mejor selección nacional del mundo».

Y añadió, en defensa de los jóvenes: «No puedes apoyarte en Gerard Martín, Cubarsí y los jugadores jóvenes solo cuando disputas un mal partido o pierdes; eso me parece una trampa, sobre todo teniendo en cuenta que Cubarsí, por ejemplo, fue titular indiscutible la temporada pasada con el Barcelona que ganó la liga y con la selección española, donde jugó todos los partidos».

Por ello, parece que los responsables del Barcelona están muy convencidos de que, cuando todos los jugadores estén disponibles, la situación cambiará y podrían lograr ganar la prestigiosa Liga de Campeones.