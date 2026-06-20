La selección turca quedó eliminada tras las dos primeras jornadas del Mundial 2026, sin marcar ni sumar punto alguno.

Cayó 2-0 ante Australia en el debut y 1-0 frente a Paraguay, que jugó el segundo tiempo con diez por la expulsión de Miguel Almirón. Un golpe duro para una selección que llegaba con ambiciones.

Arda Güler, estrella de la selección y jugador del Real Madrid, admitió que esta eliminación será uno de los momentos más dolorosos de su carrera.

Haré todo lo posible para que este torneo quede en el olvido en mi trayectoria con la selección. Representamos a clubes con gran tradición y debíamos mostrarlo en el campo, pero no lo logramos. Encajamos un gol muy pronto y nada salió como esperábamos. No tengo más que añadir».

En declaraciones a «Marca» añadió: «Sentimos una gran tristeza y vergüenza. Pedimos disculpas a nuestra afición y a todos los que nos han apoyado. Seguiremos trabajando para dar una mejor imagen en los próximos torneos. Somos jugadores de grandes clubes y debíamos haberlo reflejado en el campo».

El portero Oguzhan Cakir compartió su frustración y afirmó que el equipo no cumplió las expectativas de la afición.

Jakir declaró: «Pido perdón a mi país y a nuestro pueblo. Queríamos hacer felices a nuestros aficionados y que mantuvieran la cabeza alta, pero no lo logramos. Las expectativas eran muy altas y no estuvimos a la altura».

Además, pidió disculpas a los seguidores que viajaron para apoyarlos y afirmó que no era el momento de analizar el partido: «Todos lo dimos todo, pero no fue suficiente».

¡Debemos aceptar el resultado!

El seleccionador Vincenzo Montella lamentó la eliminación, pero defendió a sus jugadores y destacó su lucha.

Montella declaró: «El equipo mostró gran personalidad y luchó hasta el final. Debemos aceptar el resultado, aunque parezca ilógico. El fútbol es popular porque a veces no gana el mejor».

Además, rechazó culpar a ningún jugador: «Lo más fácil es buscar un culpable, pero yo no lo veo así. Elegí a estos jugadores porque creo que son los mejores para representar a la selección. Quería clasificar a la siguiente ronda, pero el fútbol está lleno de sorpresas y en este tipo de competiciones todas las posibilidades siguen abiertas».