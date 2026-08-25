El sueño de la Champions League del NEC, definitivamente acabado tras una noche desastrosa

El NEC no logró alcanzar la fase de liga de la Champions League. Tras la derrota por 1-3 de la semana pasada, cayó por 3-0 en Noruega ante el FK Bodø/Glimt. El equipo de Dick Schreuder desciende ahora a la Europa League.

Los visitantes tuvieron un inicio realmente dramático. Gonzalo Crettaz cometió mano fuera del área y el árbitro Michael Oliver le mostró la tarjeta roja directa. El portero suplente Nikolas Polster tuvo que entrar, con Kaj Sierhuis marchándose al banquillo visiblemente descontento.

El equipo local dominó con un jugador más, pero no logró marcar en la primera mitad. Eso se debió principalmente a la buena actuación de Polster bajo palos, ya que evitó el gol del Bodø/Glimt con varias paradas de mérito. En el tiempo añadido, Fredrik André Bjørkan, que jugó hace poco en el Feyenoord, acabó marcando tras una rápida jugada de los noruegos.

Ya muy avanzado el tiempo añadido de la primera parte, Sondre Auklend dobló la ventaja, por lo que la tarea del NEC de alcanzar la Champions League se había vuelto imposible.

Tras el descanso no ocurrió demasiado sobre suelo noruego. El NEC lo intentó, pero no fue capaz de generar verdadero peligro. El Bodø/Glimt estaba satisfecho con su cómoda ventaja y buscó con paciencia huecos en la defensa del conjunto de Nimega. Todo empeoró aún más para el NEC cuando Deveron Fonville se marcó en propia puerta.

El billete para la Champions League queda, por tanto, en manos de los noruegos. El NEC tendrá que conformarse esta temporada con una aventura en la Europa League.