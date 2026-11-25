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La cesión de Alejandro Garnacho al Aston Villa parece estar convirtiéndose en una pesadilla después de que el club lo dejara fuera de su última convocatoria para la Champions League. El extremo argentino, cedido por el Chelsea, no viajó el martes para enfrentarse al Galatasaray, lo que ha llevado a aficionados y analistas a cuestionar su futuro a largo plazo a las órdenes de Unai Emery.

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Emery deja una plaza libre en el banquillo en la derrota en Estambul

El Villa perdió 1-0 en Turquía el martes por la noche después de que Deniz Gul marcara de cabeza en los últimos minutos para el equipo local. En lugar de completar las 12 plazas del banquillo, Emery convocó solo a 11 suplentes, entre ellos dos porteros, y dejó deliberadamente una plaza libre en vez de incluir a Garnacho.

Alysson y Johan Manzambi fueron titulares en las bandas, mientras que las entradas de Ibrahim Mbaye, Emi Buendia y George Hemmings en la segunda parte no lograron impulsar la remontada. El argentino de 22 años no juega desde que disputó tres minutos contra el Fulham el 31 de octubre. En toda la temporada, ha participado en siete partidos como suplente y se ha quedado otros seis en el banquillo sin llegar a jugar.

Emery responde con contundencia tras su anterior advertencia

Preguntado tras el pitido final por la ausencia del extremo del Chelsea, Emery explicó sin rodeos su decisión. "Hoy han estado aquí los jugadores que creo que son los mejores para estar con nosotros", afirmó el técnico español.

Su postura refleja las dudas que ya expresó en septiembre sobre la preparación de Garnacho tras los contratiempos del verano. "[Tiene que] seguir trabajando. Trabajar, trabajar, entrenar, trabajar. Cuando tenga minutos para jugar, intentar jugar bien", dijo Emery entonces. "George [Hemmings] está jugando de maravilla, Alysson también está entendiendo bien las cosas y nos está dando lo que quiero".

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Al explicar por qué compañeros más jóvenes lo habían adelantado en sus preferencias, el entrenador del Villa añadió: "Alysson también está entendiendo bien las cosas y nos está dando lo que quiero. Mbaye también respondió bien. Queremos un equipo competitivo y jugadores que compitan con nuestro estilo. Garnacho va un poco por detrás debido a algunas circunstancias que tuvimos en pretemporada. Hay que tener paciencia y darle el tiempo que necesita".

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El precedente de Harvey Elliott ensombrece la cláusula de compra de 42 millones de libras

Cuando Garnacho llegó procedente de Stamford Bridge en julio, el Villa anunció que la cesión "se convertiría en permanente el próximo verano si se cumplían determinados criterios". Emery se mostró inicialmente "encantado" con el fichaje y añadió: "Tiene muchísimo talento, es joven y nos demostró que quiere ayudar a nuestro proyecto. Estamos muy contentos".

Aunque esas condiciones no se han hecho públicas, el Chelsea esperaba ingresar 42 millones de libras. Al Manchester United le correspondería un 10 % por una futura venta después de venderlo por 40 millones de libras en 2025. Sin embargo, Emery dejó sin jugar al cedido por el Liverpool Harvey Elliott la temporada pasada para evitar que se activara una obligación de compra de 35 millones de libras, lo que alimenta el temor de que la historia se repita.

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Garnacho afronta una difícil tarea para salvar su etapa en el Villa

Tras marcar ocho goles y dar cuatro asistencias en 43 partidos con el Chelsea la pasada temporada antes de salir cedido, Garnacho afronta ahora una ardua lucha para relanzar su carrera en Birmingham. Con jugadores como Alysson, Hemmings y Mbaye ganándose la confianza de Emery, el extremo debe superar en los entrenamientos el retraso que arrastra desde la pretemporada antes de que el Villa decida si hace efectivo su traspaso definitivo el próximo verano.