El sueño aplazado de Mourinho: una estrella del Real Madrid congela el fichaje esperado

El conjunto blanco vivió un mercado de fichajes estival sin precedentes, marcado por un intenso movimiento de entradas y salidas, ya que incorporó a 6 nuevos jugadores a sus filas, mientras despedía a un buen número de sus efectivos, en especial a egresados de su célebre cantera, en un paso que forma parte de un ambicioso proyecto de reconstrucción del equipo.

Se sumaron a las filas del Merengue Diomandé, Cucurella, Aspe, Dumfries y Konaté, además del fichaje más destacado con la incorporación de la estrella portuguesa Bernardo Silva.

Sin embargo, el fracaso en la contratación de Rodri, considerado la piedra angular del proyecto de renovación, ensombreció el ambiente de Valdebebas y dejó una sensación de falta de plenitud.

Mourinho apunta al cierre del mercado de fichajes

Las declaraciones del técnico portugués José Mourinho apuntaron a que la directiva del club tiene la intención de dar por concluidos sus movimientos en el mercado de fichajes, ya que aseguró tras el enfrentamiento ante el Ferencváros que trabajará con una plantilla «reducida» que incluya únicamente a 20 jugadores de campo.

Mourinho, al hablar de Bernardo Silva, reveló una de las carencias más destacadas que el equipo aún padece, al afirmar: «Noté durante el partido su falta de la fuerza física requerida, lo que me llevó a moverlo a la posición de organizador de juego, mientras que hice jugar al joven Cestero para reforzar la estabilidad en esa posición».

Dos necesidades pendientes

El Real Madrid afronta una necesidad apremiante de reforzar dos posiciones vitales: la primera en el centro del campo defensivo, y la segunda en el eje de la defensa con un jugador zurdo, especialmente tras el gol que el equipo encajó ante el Ferencváros como resultado de un malentendido entre Huijsen y Rüdiger.

Pero la consumación de cualquiera de las dos operaciones está estrechamente ligada a la salida de algunos jugadores. En la línea defensiva, Raúl Asencio parece el candidato más destacado para marcharse, sin embargo, su lesión obstaculizó la conclusión de la operación que habría abierto la puerta a la incorporación de un defensa con más experiencia, encabezados por Bastoni, central del Inter de Milán y la opción preferida de Mourinho.

Camavinga recupera su brillo

En el centro del campo, en cambio, la ecuación es más compleja. Eduardo Camavinga era considerado el eslabón más débil, pero su llamativa actuación en Hungría devolvió la confianza en un jugador que fue objeto de duras críticas la temporada pasada, sobre todo tras su catastrófica expulsión ante el Bayern de Múnich que contribuyó a la eliminación del equipo.

Mourinho insiste en dar una nueva oportunidad al francés, especialmente porque el jugador no desea marcharse y el club no ha encontrado un comprador dispuesto a pagar el valor requerido, que supera los 60 millones de euros.

Asuntos pendientes

Varios otros asuntos se entrelazan en los últimos días del mercado de fichajes. Se ha suscitado la polémica en torno al futuro de Thiago Pitarch tras sufrir una lesión temprana nada más regresar a los entrenamientos, y pese al interés del club inglés Fulham en él, el plan pasa por su permanencia.

Por otra parte, la promesa brasileña Endrick rechaza aceptar una segunda cesión, mientras que Ceria, llegado del filial del Sevilla el pasado enero, continúa brillando durante la pretemporada, lo que lo convierte en una opción prometedora dentro de los planes.

El club se mueve con cautela

Con el telón del mercado de fichajes a punto de caer, la directiva del Real Madrid tiene la intención de manejar con suma cautela cualquier oportunidad que pueda surgir, siguiendo el mismo enfoque que adoptó al inicio de la temporada, en un intento de completar el proyecto de renovación sin arriesgar la estabilidad económica ni deportiva del equipo.