El sucesor de Salah llega a Anfield: el Liverpool ficha a Barcola en una operación histórica

El Liverpool anunció, de manera oficial, la contratación del delantero francés Bradley Barcola, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación de gran magnitud que refuerza la línea ofensiva del equipo y otorga al entrenador Andoni Iraola uno de los talentos ofensivos más destacados del fútbol europeo.

Según fuentes de la cadena «ESPN», el valor garantizado de la operación alcanzó los 106 millones de libras esterlinas, con posibilidad de elevarse hasta los 123 millones en caso de cumplirse los incentivos vinculados al rendimiento del jugador, mientras que Barcola firmó un contrato que se extiende por 5 años con los reds.

Barcola, de 23 años de edad, se convirtió en el segundo fichaje más caro en la historia del Liverpool, por detrás del delantero Alexander Isak, que se unió al club el verano pasado procedente del Newcastle United por 125 millones de libras esterlinas.

Barcola era desde hacía tiempo un objetivo principal del Liverpool, y el jugador, por su parte, se aferró al traspaso a Anfield, rechazando estudiar otras opciones durante el verano, ante su deseo de abandonar el Paris Saint-Germain en busca de una mayor oportunidad de participación.

Barcola: en busca de más espacio

Pese a su papel destacado en los éxitos del Paris Saint-Germain durante los últimos años, la fuerte competencia dentro de la línea ofensiva empujó a Barcola a pensar en marcharse, después de que conseguir un puesto titular de manera regular se volviera más difícil.

El extremo francés participó en 49 partidos durante la temporada pasada, en los que marcó 13 goles y dio 7 asistencias, además de disputar 8 partidos con la selección de Francia en la Copa del Mundo, en los que anotó 3 goles.

Durante su etapa en el Paris Saint-Germain, Barcola se coronó con el título de la Ligue 1 y con la Liga de Campeones de Europa en dos ocasiones consecutivas, antes de decidir afrontar una nueva experiencia en la Premier League.

Mi sueño es ganar la Premier League

Barcola llevará el dorsal número 29 con el Liverpool, y expresó su gran alegría por haber completado su traspaso al club inglés.

Declaró al sitio oficial del Liverpool: «Es un gran honor jugar para el Liverpool. Estoy enormemente feliz».

Y añadió: «Ha llevado mucho tiempo, pero estoy muy feliz hoy porque juego para el Liverpool, y todo lo que deseo es estar sobre el terreno de juego y participar en los partidos».

Continuó: «Deseo lograr grandes cosas, la primera de ellas ganar la Premier League, pues es uno de los mayores sueños de mi vida».

Concluyó: «Aspiro a conseguirlo y a permanecer en este equipo a largo plazo, y por ese motivo firmé un contrato de larga duración, y espero poder lograrlo».

Barcola se convirtió en el tercer fichaje permanente del Liverpool durante el verano, después de Víctor Muñoz y Jeremie Frimpong, mientras que Ronald Araújo se unió al equipo cedido por una temporada procedente del Barcelona.

Por el contrario, no se espera que el Liverpool cierre nuevos fichajes para el primer equipo antes del cierre del mercado de traspasos, salvo en caso de producirse una salida sorpresa, ante el interés del Manchester City en contratar a Cody Gakpo, que ocupa el puesto de extremo izquierdo preferido de Barcola.