El Chelsea alcanzó un acuerdo inicial con el Mónaco para el fichaje del centrocampista senegalés Lamine Camara, con el fin de compensar la inminente salida de Enzo Fernández.

Enzo está cerca de abandonar el Chelsea este verano y marcharse al Manchester City, para volver a jugar bajo la dirección del entrenador Enzo Maresca y suplir la salida de Rodri hacia el Barcelona.

Según el sitio Tribuna, citando al reputado periodista Sacha Tavolieri, el Chelsea acordó pagar una cantidad cercana a los 45 millones de euros, incluidos los variables, por el fichaje de Camara.

El fichaje de Camara está cerca de completarse de forma definitiva, ya que ambos clubes discuten actualmente solo algunos detalles menores, como las condiciones de pago del traspaso, además de algunas primas.

Lamine Camara tiene 22 años y su contrato con el Mónaco se extiende hasta el verano de 2029.

El fichaje de Camara permitiría al Chelsea abrir la puerta al traspaso de Enzo Fernández al Manchester City, en una operación que podría añadir más emoción a las últimas horas del mercado de fichajes veraniego de 2026.

Enzo, de 25 años, se incorporó a las filas del Chelsea en el invierno de 2023, y su contrato se extiende hasta el verano de 2032.

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