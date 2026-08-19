Según informa Bildel traspaso de Milosevic al SC Braga está muy cerca de cerrarse. Según esa información, el reconocimiento médico del delantero ya está programado y Milosevic firmará un contrato de cinco años hasta 2031 con el ambicioso club portugués de la máxima categoría.

La cifra del traspaso debería gustar especialmente a los responsables del VfB, para quienes Milosevic, que últimamente siempre había salido cedido, era un claro candidato a la venta. Según Bild, Braga pagará hasta nueve millones de euros, incluidos bonus, por el jugador de 21 años: sería seis veces más que los 1,5 millones de euros que pagó Stuttgart por Milosevic en 2023, cuando lo fichó procedente del Vojvodina Novi Sad para la Bundesliga. Un beneficio en el traspaso muy bien recibido y, además, unos ingresos importantes para el participante en la Liga de Campeones.

En el VfB, el serbio nunca terminó de asentarse pese a su gran potencial y en los últimos tres años solo disputó seis partidos oficiales con el conjunto suabo. Desde febrero de 2024 hasta el final de la temporada pasada, había estado cedido de manera ininterrumpida ante la falta de perspectivas en Stuttgart: primero al FC St. Gallen, en Suiza; después al Partizan de Belgrado, en su Serbia natal, y por último durante medio año dentro de la propia Bundesliga en el Werder Bremen.

Al parecer, el Udinese quería arrebatarle a Braga el fichaje de Jovan Milosevic

Tras marcar tres goles en 13 partidos con el SVW, Milosevic regresó primero a Stuttgart, aunque el entrenador Sebastian Hoeneß no contaba con él de todos modos. Así, en las últimas semanas se buscó un comprador para el internacional serbio en dos ocasiones, cuyo contrato con el VfB sigue siendo válido hasta 2029.

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Con el Udinese Calcio, un club de renombre de la Serie A italiana estaba aparentemente trabajando para quitarle Milosevic al Braga en el último segundo. Según Bild, la mañana del miércoles se alcanzó el acuerdo final entre Stuttgart y los portugueses.

En Braga, cuarto clasificado de la liga portuguesa la pasada temporada, a Milosevic le espera la posibilidad de jugar competición europea. Para ello, el que será el nuevo club del goleador todavía tendrá que superar el obstáculo del Austria Viena en los playoffs para la fase de liga de la Conference League.

Al parecer, Braga llevaba semanas pujando con intensidad por Milosevic y al entrenador Carlos Vicens le gusta mucho su estilo de juego. Sin embargo, la competencia en la delantera del conjunto portugués es notable: entre otros, Milosevic tendrá que imponerse al extalento del Barcelona Pau Victor y al exjugador del Wolfsburgo Jonas Wind, que se había marchado gratis a Portugal tras el descenso del VfL.