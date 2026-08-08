Sporting de Portugal y Nottingham Forest han llegado a un acuerdo por el traspaso de Ousmane Diomandé, informael experto en fichajes David Ornstein, de The Athletic. El defensa central dejará cuarenta millones de euros en las arcas del club portugués.

Diomandé volará este sábado a Inglaterra para someterse al reconocimiento médico. Si no surge ningún problema, el diestro firmará un contrato de cinco años con el Forest.

Diomandé, de 1,90 metros de altura, renovó su contrato con el Sporting a comienzos de este año hasta mediados de 2030. El club incluyó una cláusula de salida de ochenta millones de euros, pero se conforma con la mitad.

El central de 22 años firmó por el Sporting en enero de 2023, cuando el club lo fichó del FC Midtjylland por entre 7,5 y 12,5 millones de euros. El club puntero danés se aseguró entonces un porcentaje de reventa del veinte por ciento.

Aun así, el Sporting obtendrá un enorme beneficio con Diomandé, que en el Forest se encontrará con su compatriota y ex del PSV Ibrahim Sangaré y que, previsiblemente, formará una defensa de tres junto a Nikola Milenkovic y Murillo dos Santos.

El Forest ya se movió anteriormente este verano al incorporar gratis al mediocentro Xaver Schlager desde el RB Leipzig y al comprar al mediapunta Gustavo Sá por 20 millones de euros al FC Famalicão.

Para el Sporting, la venta de Diomandé supone el cuarto gran traspaso de este verano, tras Geovany Quenda (50 millones, Chelsea), Morten Hjulmand (40 millones, Atlético de Madrid) y Francisco Trincão (40 millones, Al-Ahli).

Además, Alisson Santos, que se marchó definitivamente al Napoli, dejó otros 16,5 millones de euros en las arcas del Sporting, mientras que Diogo Travassos se fue al SC Braga por 5,5 millones.