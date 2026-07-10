El Sporting de Lisboa priva a Bélgica de su estrella antes del partido contra España

A pocas horas del esperado duelo contra España en cuartos de final del Mundial 2026, Una disputa con el Sporting de Lisboa sobre la condición física del defensa Zino Debast podría privar a los «Diablos Rojos» de un pilar defensivo clave en la fase decisiva del torneo.

Así, Bélgica podría enfrentarse a España sin su defensa Zeno Debast (22 años), tras recibir un informe del Sporting que lo declara no apto médicamente, en contra del diagnóstico del cuerpo médico belga y de los servicios médicos de la FIFA.

La Federación Belga lo confirmó en un comunicado: «Zeno Debast no estará disponible para los cuartos de final. Su club, el Sporting de Lisboa, le ha informado de que no está en condiciones médicas de jugar, en contra de la opinión de nuestro equipo médico y de los servicios médicos y de seguros de la FIFA».

Debast se lesionó el muslo con el Sporting y se perdió el inicio del Mundial. Regresó a los entrenamientos solo tras la clasificación de Bélgica como primera de grupo.

Pese al comunicado, el asunto no está cerrado: una fuente del Sporting reveló al diario «The Athletic» que el club se comunica a diario con la Federación Belga para seguir la evolución del jugador.

Antes del duelo de cuartos en Los Ángeles, representantes del club y de la Federación Belga se reunirán para reevaluar su estado y decidir si juega.

De Bast aún no ha jugado en el Mundial, pues sigue un plan de entrenamiento individual.

Su ausencia sería un golpe para Bélgica, pues, pese a sus 22 años, ya ha jugado 26 partidos internacionales y estuvo en el Mundial 2022.