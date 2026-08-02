El portugués José Mourinho ha regresado al Real Madrid consciente de que la misión, en esta ocasión, es diferente a cualquier etapa anterior de su trayectoria como entrenador. El técnico veterano, de 63 años, no busca únicamente devolver al equipo a los podios de conquistas, sino recuperar su prestigio tras una temporada turbulenta que vivió el club en 2025-2026.

Y para lograr este objetivo, el "entrenador excepcional" se ha empeñado en construir un equipo acorde con su visión técnica, por lo que el vestuario del Real Madrid ha experimentado grandes cambios a través de varios fichajes, entre los más destacados Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, mientras la dirección sigue trabajando en completar el proyecto con la incorporación de Yan Diomande y, lo más importante, Rodri, la estrella del Manchester City.

Mourinho considera que el jugador coronado con el Balón de Oro y la última Copa del Mundo es la pieza que necesita el centro del campo del Real Madrid para liderar el nuevo proyecto, superando en su visión a las opciones existentes actualmente, como Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler, según informó el diario español "Marca".

El inicio fue con Deco

Desde sus primeros pasos en el mundo del entrenamiento, Mourinho siempre se apoyó en un jugador con la capacidad de controlar el ritmo del juego y dirigir el centro del campo.

En el Oporto, con el que se coronó campeón de la Liga de Campeones de Europa, Deco era el cerebro del equipo, mientras que Costinha asumía las funciones defensivas y de posicionamiento.

Y Deco, actual director deportivo del Barcelona, se convirtió en el jugador más destacado del proyecto de Mourinho en aquel entonces, ya que disputó bajo su dirección 106 partidos, la mayor cantidad de encuentros que ha jugado bajo la supervisión de cualquier entrenador en su carrera, marcando durante ellos 23 goles y dando 69 asistencias.

Lampard: la clave del éxito del Chelsea

Mourinho se trasladó después al Chelsea, donde creó una de las mejores versiones en la historia del club, y lo condujo a dos títulos consecutivos de la Premier League, poniendo fin a una espera que duró medio siglo.

Y Frank Lampard fue la piedra angular de su proyecto, ya que solo John Terry y Ricardo Carvalho lo superaron en número de partidos bajo la dirección de Mourinho.

Y aunque Lampard no era un creador de juego clásico, sino un centrocampista completo caracterizado por grandes capacidades ofensivas, el sistema del Chelsea giraba en torno a él, mientras que Claude Makélélé y Michael Essien proporcionaban el equilibrio defensivo en el centro del campo.

Cambiasso y Stankovic en el Inter

Cuando Mourinho asumió el mando del Inter de Milán, deseaba fichar a Deco, y afirmó en aquel momento: "Queremos un creador de juego, pues esa es una posición que siempre sentí que necesitaba".

Pero el fichaje no se concretó, por lo que Wesley Sneijder se convirtió en la mente creativa del equipo, mientras que Esteban Cambiasso desempeñó el papel de líder del centro del campo que Mourinho prefiere.

Y Cambiasso disputó 94 partidos bajo la dirección del entrenador portugués, y solo lo superaron Javier Zanetti, Júlio César y Maicon, mientras que Dejan Stankovic figuró entre los jugadores más utilizados en aquel periodo histórico que vio al equipo coronarse con el triplete.

Xabi Alonso: el maestro del Real Madrid

Con su traspaso al Real Madrid en su primera etapa, Mourinho encontró lo que buscaba en Xabi Alonso.

Y ningún jugador disputó más partidos con Mourinho en el club merengue salvo Cristiano Ronaldo, después de que el entrenador portugués hiciera del centrocampista español el eje de la construcción del juego y el líder de las operaciones en el centro del campo.

Y Xabi Alonso, coronado por aquel entonces recientemente con la Copa del Mundo de 2010, fue el corazón palpitante del equipo de Mourinho durante todos sus tres años en el "Santiago Bernabéu".

Fábregas y luego Matic: la búsqueda constante

Tras su marcha del Real Madrid en 2013, Mourinho regresó al Chelsea, y convenció a Cesc Fàbregas de unirse al equipo, para convertirse en el líder del centro del campo y el principal creador de juego, y lo condujo a un nuevo título de la Premier League.

Y aunque sus siguientes etapas con el Manchester United, el Tottenham, la Roma y luego el Fenerbahçe no lograron el mismo éxito, su filosofía de apoyarse en un líder para el centro del campo no cambió.

En el Manchester United y la Roma, otorgó a Nemanja Matic el papel de líder en el centro del campo, junto a jugadores más creativos, como Paul Pogba en "Old Trafford" y Leandro Paredes en la Roma.

En cuanto al Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg fue el eje del centro del campo, antes de apoyarse en Fred en el Fenerbahçe, tras haber dirigido previamente su preparación en el Manchester United.

Barrenechea: la antesala de la llegada de Rodri

Antes de su regreso al Real Madrid, Mourinho dirigió una nueva experiencia en Portugal, donde encomendó el mando del centro del campo al italiano Enzo Barrenechea, a quien muchos consideraron la versión más cercana a Rodri dentro de su esquema táctico. Y hoy, parece que el entrenador portugués ha encontrado al jugador que buscaba desde hace años.

Pues si las cosas transcurren como las planea, Rodri se convertirá en el nuevo líder del centro del campo del Real Madrid, y el verdadero heredero de Toni Kroos, para que Mourinho continúe con su filosofía que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera, basada en la existencia de un único jugador que controla el ritmo del partido y dirige al equipo desde el corazón del campo hacia las victorias.