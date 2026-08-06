La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció este jueves los resultados del sorteo de las dos rondas preliminares de la Copa Confederación de la CAF para la temporada 2026-2027, celebrado en su sede en la capital egipcia, El Cairo, y que deparó enfrentamientos accesibles para los grandes clubes participantes.

La Copa Confederación de esta temporada se disputa con la participación de 56 clubes, y los ocho equipos mejor clasificados quedaron exentos de disputar la primera ronda preliminar, comenzando su recorrido directamente desde la segunda ronda preliminar.

Por su parte, 48 equipos compiten en 24 enfrentamientos a ida y vuelta en la primera ronda preliminar. Los ganadores de estos enfrentamientos se unirán a los ocho clubes exentos, para completar los 32 equipos de la segunda ronda preliminar.

El sorteo dejó a 8 clubes exentos de disputar la primera ronda preliminar, según el ranking continental, y son: el Al Ahly egipcio, el Azam tanzano, el USM Alger y el CR Belouizdad argelinos, el Raja y el AS FAR marroquíes, el Manyema Union congoleño y el Kaizer Chiefs sudafricano.

El Al Ahly egipcio, histórico campeón de África, comenzará su recorrido desde la segunda ronda preliminar, donde se medirá con el ganador del enfrentamiento entre el Mogadishu City somalí y el Kitara ugandés.

En cuanto al Raja marroquí, se enfrentará al clasificado del partido entre el El Kanemi Warriors nigeriano y el Aoudje beninés, mientras que el AS FAR marroquí espera al ganador del duelo entre el ASBSI chadiano y el Kokorogo marfileño.

El USM Alger argelino se medirá con el clasificado del enfrentamiento entre el Panthers etíope y el Aspac beninés, mientras que el CR Belouizdad argelino se enfrentará al ganador del duelo entre el Douanes burkinés y el Hafia Conakry guineano.

En el resto de los enfrentamientos de la segunda ronda, el ganador del partido entre el ZED egipcio y el Etisalat de Yibuti se medirá con el Azam tanzano, mientras que el clasificado del duelo entre el Al Hilal Al Sahel sudanés y el Wolwalo Adigrat etíope se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre el KMKM zanzibarí y el Al Ahly Trípoli libio.

Los partidos de ida de la primera ronda preliminar se disputarán del 4 al 6 de septiembre próximo, mientras que los partidos de vuelta se celebrarán entre el 11 y el 13 del mismo mes.

En cuanto a los partidos de ida de la segunda ronda preliminar, se disputarán en el periodo comprendido entre el 16 y el 18 de octubre próximo, mientras que los partidos de vuelta se celebrarán entre el 23 y el 25 del mismo mes.

El USM Alger argelino ostenta el título de la pasada edición de la Copa Confederación de la CAF, tras coronarse campeón a costa del Zamalek egipcio en la tanda de penaltis en el partido final.

El campeón de la Copa Confederación de la CAF recibe un premio económico de 4 millones de dólares, mientras que cada equipo que abandona la competición durante las rondas preliminares recibe una cantidad solidaria de 100.000 dólares, dentro de la política de la Confederación Africana de apoyo a los clubes participantes.

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Resultados del sorteo de la primera ronda preliminar

Mogadishu City somalí × Kitara ugandés.

ZED egipcio × Etisalat de Yibuti.

Al Hilal Al Sahel sudanés × Wolwalo Adigrat etíope.

KMKM zanzibarí × Al Ahly Trípoli libio.

Al Ahly Madani sudanés × Tusker keniano.

Al Ghazala Wau sursudanés × Singida Black Stars tanzano.

Panthers etíope × Aspac beninés.

ASBSI chadiano × Kokorogo marfileño.

Douanes burkinés × Hafia Conakry guineano.

El Kanemi Warriors nigeriano × Aoudje beninés.

FC Amadou Diallo marfileño × East End Lions sierraleonés.

Shooting Stars nigeriano × CS Sfaxien tunecino.

Mostakbal Gabès tunecino × Diambars senegalés.

Vitesse burkinés × Real Bamako maliense.

Diarra maliense × Nations ghanés.

AS Sonidep de Níger × ASKO de Kara togolés.

Universidad de Namibia (UNAM) × Kabuscorp de Palanca angoleño.

Red Arrows zambiano × FC Rouge congoleño.

Durban City sudafricano × Rukinzo burundés.

Port Louis 2000 mauriciano × Jwaneng Galaxy botsuano.

Panthère Sportive (República Centroafricana) × Rayon Sports ruandés.

Atomic de Níger × Black Bulls mozambiqueño.

DC Virunga congoleño (RD) × Bazaar Brothers de Seychelles.

Green Mamba esuatiní × Primeiro de Agosto angoleño.

Enfrentamientos de la segunda ronda preliminar

Ganador de Mogadishu City somalí × Kitara ugandés contra Al Ahly egipcio.

Ganador de ZED egipcio × Etisalat de Yibuti contra Azam tanzano.

Ganador de Al Hilal Al Sahel sudanés × Wolwalo Adigrat etíope contra el ganador de KMKM zanzibarí × Al Ahly Trípoli libio.

Ganador de Al Ahly Madani sudanés × Tusker keniano contra el ganador de Al Ghazala Wau sursudanés × Singida Black Stars tanzano.

Ganador de Panthers etíope × Aspac beninés contra el USM Alger argelino.

Ganador de ASBSI chadiano × Kokorogo marfileño contra el AS FAR marroquí.

Ganador de Douanes burkinés × Hafia Conakry guineano contra el CR Belouizdad argelino.

Ganador de El Kanemi Warriors nigeriano × Aoudje beninés contra el Raja marroquí.

Ganador de FC Amadou Diallo marfileño × East End Lions sierraleonés contra el ganador de Shooting Stars nigeriano × CS Sfaxien tunecino.

Ganador de Mostakbal Gabès tunecino × Diambars senegalés contra el ganador de Vitesse burkinés × Real Bamako maliense.

Ganador de Diarra maliense × Nations ghanés contra el ganador de AS Sonidep de Níger × ASKO de Kara togolés.

Ganador de Universidad de Namibia × Kabuscorp de Palanca angoleño contra el Manyema Union congoleño (RD).

Ganador de Red Arrows zambiano × FC Rouge congoleño contra el Kaizer Chiefs sudafricano.

Ganador de Durban City sudafricano × Rukinzo burundés contra el ganador de Port Louis 2000 mauriciano × Jwaneng Galaxy botsuano.

Ganador de Panthère Sportive (República Centroafricana) × Rayon Sports ruandés contra el ganador de Atomic de Níger × Black Bulls mozambiqueño.

Ganador de DC Virunga congoleño (RD) × Bazaar Brothers de Seychelles contra el ganador de Green Mamba esuatiní × Primeiro de Agosto angoleño.

Fechas de los partidos de la Copa Confederación de la CAF 2026-2027

Primera ronda preliminar

Partidos de ida: del 4 al 6 de septiembre de 2026.

Partidos de vuelta: del 11 al 13 de septiembre de 2026.

Segunda ronda preliminar

Partidos de ida: del 16 al 18 de octubre de 2026.

Partidos de vuelta: del 23 al 25 de octubre de 2026.

Fase de grupos

Primera jornada: del 27 al 29 de noviembre de 2026.

Segunda jornada: del 4 al 6 de diciembre de 2026.

Tercera jornada: del 18 al 20 de diciembre de 2026.

Cuarta jornada: del 8 al 10 de enero de 2027.

Quinta jornada: del 15 al 17 de enero de 2027.

Sexta jornada: del 22 al 24 de enero de 2027.

Rondas eliminatorias

Cuartos de final

Ida: del 26 al 28 de febrero de 2027.

Vuelta: del 5 al 7 de marzo de 2027.

Semifinales

Ida: del 9 al 11 de abril de 2027.

Vuelta: del 16 al 18 de abril de 2027.

Final

En el periodo comprendido entre el 9 y el 31 de mayo de 2027.

La fecha definitiva aún no ha sido fijada.