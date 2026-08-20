"Adoro a Arda. Creo que a Arda le va a pasar un poco lo que le pasó a Luka (Modric) y a Bernardo (Silva): empiezas arriba y acabas atrás", explicó el portugués sobre las perspectivas del turco.

El entrenador jefe profundizó sobre el joven: "Empiezas como mediapunta, como jugador ofensivo, y terminas como interior, luego como mediocentro. Creo que Arda seguirá ese camino por su desarrollo y su comprensión del juego."

Tras una temporada decepcionante sin los títulos esperados, Mourinho afronta en Madrid la tarea de reestructurar la plantilla. Además de integrar a los nuevos fichajes, se espera del técnico que devuelva a su mejor nivel a los futbolistas que ya están en el club.

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¿Qué papel podría asumir Arda Güler en el Real Madrid?

Entre ellos también está Güler, que en su traspaso desde el Fenerbahce en 2023 costó la nada despreciable cifra de 28 millones de euros. Sin embargo, el centrocampista todavía no ha logrado una irrupción sostenida en el plantel estelar. Uno de los motivos de su estancamiento estuvo en su posicionamiento cambiante. Ahora, en los planes de Mourinho, ya se perfila un rol fijo.

Tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric, a la plantilla madridista le falta desde hace tiempo un director de juego clásico desde atrás. El previsto fichaje del campeón del mundo Rodri se frustró; prefirió irse al FC Barcelona.

El personal actual del Real Madrid en el centro del campo, con Fede Valverde o Aurelien Tchouameni, no cubre ese perfil. Para Güler, retrasarse a una posición más profunda en el centro del campo podría brindarle la oportunidad de tener más minutos.

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José Mourinho elogia a Bernardo Silva con grandes palabras

Además del caso de Güler, Mourinho también habló en el programa sobre el nuevo fichaje Bernardo Silva. El centrocampista se incorporó al conjunto blanco pese al interés de sus rivales, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

"Es un jugador de Pep Guardiola y te lo da todo. Espero que tengamos pocos problemas y mucha estabilidad. Si tenemos pocos problemas y mucha estabilidad, para mí Bernardo es hoy un jugador para el centro del campo. Pero Bernardo puede jugar como mediapunta, en la banda derecha, meterse hacia dentro. Bernardo puede jugar en cualquier parte", dijo Mourinho sobre el nuevo fichaje.

Por último, el entrenador subrayó que su incorporación obedeció exclusivamente a motivos deportivos: "Es un jugador al que amo desde siempre. No tiene nada que ver con que lo quisiera el Barcelona, con que lo quisiera el Atlético. Nada que ver con que se lo vayamos a robar porque entonces nuestro vecino se pondría triste. Era mi convicción que Bernardo está al nivel del Real Madrid."