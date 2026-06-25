El sobrino de un jugador con 35 partidos internacionales deja el Feyenoord de forma sorpresiva

Rayan Boulahrouz ficha por el Helmond Sport, según el periodista Mounir Boualin. El sobrino de Khalid, con 35 partidos en la selección, deja el Feyenoord.

Con 18 años, el lateral se proclamó campeón la temporada pasada con el Feyenoord Sub-19.

Sin embargo, ha elegido un camino alternativo hacia el profesionalismo: en el Helmond Sport ingresará directamente al primer equipo.

Para Boualin, seguidor del Helmond Sport, la posibilidad de sumar minutos en la Keuken Kampioen Divisie ha sido clave en la decisión del joven defensa.

NAC Breda y Excelsior también mostraron interés, pero Boulahrouz ya había pactado con Helmond.

Solo restan algunos detalles antes de firmar un contrato de varios años.

A diferencia de su primo Khalid, defensivo, el joven es un lateral ofensivo que prefiere la banda derecha.